Известный украинский певец мобилизовался в ряды ВСУ: детали (фото)

До этого Дмитрий Самсонов несколько лет занимался волонтерством. Сейчас он готовится к прохождению обучения.

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Известный украинский музыкант Дмитрий Самсонов мобилизовался в ряды ВСУ. Об этом певец сообщил в своем телеграм-канале.

Вокалист группы "Заводь" отметил, что его решение добровольное. Дмитрий уже готовится к прохождению обучения.

"Пишу это сугубо для канала, не распространяя в соцсетях. Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений. Выдали прям полно всего, но есть и немалый список того, что надо докупить, потому что этого нет, или мне не совсем подходит размер выданного. Хотел в этом плане ограничиться собственными возможностями, но друзья говорят, что после трех лет волонтерки, я имею право собрать что-то и для себя, став солдатом", — отметил музыкант, попросив подписчиков помочь финансово.

Вокалист добавил, что понимает, что сейчас есть более важные сборы. Также он отметил, что скоро будет много сборов на нужды его полка.

Кто такой Дмитрий Самсонов

Будущий воин ВСУ — вокалист харьковской группы "Заводь", которая возникла в 2009 году. Музыканты исполняли песни в стиле блэк-метал и выпустили четыре альбома.

С 2022 года Дмитрий Самсонов занимался активной волонтерской деятельностью.

"Ну что, с Днем Волонтера всех причастных! Два года назад я, пожалуй, не ожидал, что этот праздник станет немного и моим праздником. Лучше бы, конечно, он им не становился, но как есть. Хочу сказать, что не очень трудно приобщиться к волонтерству и получать сегодня поздравления. Найдите знакомого/знакомого в ВСУ (а они сейчас есть у каждого), помогайте закрывать потребности его/ее бригады", — писал вокалист.

В частности, Дмитрий признался, что успевает совмещать волонтерство с будничными делами.

"Я веду рабочие проекты, нахожу время на катание малого на тренировки 6 раз в неделю, выгуливание пса. Уверен, что каждый может делать не меньше, а то и больше, надо просто захотеть", — рассказывал музыкант.

Дмитрий Самсонов

Напомним, бывший сценарист "Квартала 95" рассказал, бронируют ли их работников.

Ранее Фокус писал, что Кабмин Украины изменил правила оформления отсрочки от мобилизации для некоторых категорий граждан.