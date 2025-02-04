Вокаліст гурту Nazva Павло Гоц мобілізувався до ЗСУ (фото)

Зараз музикант перебуває на полігоні, де проходить навчання.

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Учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України. Про таке своє рішення він повідомив у своєму Іnstagram.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", — лаконічно прокоментував фото музикант.

Павло Коц вступив до лав ЗСУ

У дописі він розмістив світлину, на якій він у формі ЗСУ позує, ймовірно, на навчальному полігоні, де проходить вишкіл.

Гурт Nazva: що відомо

Nazva — галицько-донбаський український музичний гурт, створений у 2019 році Павлом Гоцом (м. Львів) та Ярославом Яровенком (м. Горлівка). Свій стиль учасники гурту ідентифікують як "альтернативний етно-арт хаос". Музика гурту створюється грою на контрабасі, альті, клавішах та флор-томі.

Музиканти починали свій творчий шлях як музичний театр, створюючи вистави про Розстріляне відродження та саундтреки до мистецьких виставок. Фіналісти Українського Нацвідбору на Євробачення-2024.

В 2023 році їхній трек "Сіґеле-Міґеле" був топ-1 в українському Shazam і налічує більше 7 мільйонів прослуховувань на музичних платформах.

Нагадаємо, що 28 січня повідомлялося, що відомий український музикант Дмитро Самсонов мобілізувався до лав ЗСУ. Вокаліст гурту "Заводь" наголосив, що його рішення добровільне. Дмитро вже готується до проходження навчання.

Раніше повідомлялося, що старший брат співачки Христини Соловій мобілізувався до армії. За словами Христини, всі свої концерти вона виступала на одній сцені з братом Євгеном, який, як відомо, також має музичну освіту і був одним із членів команди артистки.