Слідом за Жаданом до лав ЗСУ мобілізувався брат Христини Соловій

Христина Соловій розповіла, що її старший брат прийняв рішення піти захищати Батьківщину. Цікаво, що нещодавно Соловій розповіла, що її новий бойфренд також служить на фронті.

Related video

Старший брат 31-річної української співачки Христини Соловій мобілізувався до армії. Про це артистка повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

За словами Христини, всі свої концерти вона виступала на одній сцені з братом Євгеном, який, як відомо, також має музичну освіту і був одним із членів команди артистки.

Однак, вже наступний концерт відбудеться без нього. Адже, як повідомила Христина, брат зробив вибір на користь Батьківщини і долучився до Сил оборони, які захищають Україну від окупантів.

Співачка зізналася, що відчуття у неї доволі змішані, адже всередині відчуває щемкість, через хвилювання за брата, а з іншого боку, її переповнює гордість за нього і вона пишається його рішенням.

"Мій обов’язок тут, в тилу — робити все для підтримки захисників і захисниць. Адже разом ми — переплетені та об’єднані. Ми — і є Україна", — написала Соловій.

Зауважимо, що в червні 2024 року до Сил оборони приєднався і колишній коханий співачки, письменник Сергій Жадан. Про їх роман співачка розповіла в одному зі своїх інтерв’ю, де зізналася, що вони більше не разом.

Крім цього, артистка також розповідала, що її новий коханий також пов’язаний з армією.

Христина Соловій з братом Фото: З відкритих джерел

Хто такий Євген Соловій?

Відомо, що Євген Соловій є старшим братом української співачки Христини Соловій. Чоловік грає на гітарі тому входив до складу команди музикантів своєї сестри. Разом з Христиною Євген гастролював по Україні. В мережі про нього замало інформації, відомо лише, що він закінчив Національний університет "Львівська політехніка".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христину Соловій судитимуть через скандал у Чорноморську.