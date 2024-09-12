Вслед за Жаданом в ряды ВСУ мобилизовался брат Кристины Соловий

Кристина Соловий рассказала, что ее старший брат принял решение пойти защищать Родину. Интересно, что недавно Соловий рассказала, что ее новый бойфренд также служит на фронте.

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Старший брат 31-летней украинской певицы Кристины Соловий мобилизовался в армию. Об этом артистка сообщила у себя на странице в Инстаграм.

По словам Кристины, все свои концерты она выступала на одной сцене с братом Евгением, который, как известно, также имеет музыкальное образование и был одним из членов команды артистки.

Однако, уже следующий концерт состоится без него. Ведь, как сообщила Кристина, брат сделал выбор в пользу Родины и присоединился к Силам обороны, которые защищают Украину от оккупантов.

Певица призналась, что ощущения у нее довольно смешанные, ведь внутри чувствует щемящесть, из-за волнения за брата, а с другой стороны, ее переполняет гордость за него и она гордится его решением.

"Моя обязанность здесь, в тылу — делать все для поддержки защитников и защитниц. Ведь вместе мы — переплетены и объединены. Мы — и есть Украина", — написала Соловий.

Заметим, что в июне 2024 года к Силам обороны присоединился и бывший возлюбленный певицы, писатель Сергей Жадан. Об их романе певица рассказала в одном из своих интервью, где призналась, что они больше не вместе.

Кроме этого, артистка также рассказывала, что ее новый возлюбленный также связан с армией.

Кристина Соловий с братом Фото: Из открытых источников

Кто такой Евгений Соловий?

Известно, что Евгений Соловий является старшим братом украинской певицы Хритисны Соловий. Мужчина играет на гитаре поэтому входил в состав команды музыкантов своей сестры. Вместе с Марией Евгений гастролировал по Украине. В сети о нем мало информации, известно лишь, что он окончил Национальный университет "Львовская политехника".

Напомним, ранее мы писали, что Кристину Соловий будут судить из-за скандала в Черноморске.