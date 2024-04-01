Кристина Соловий рассекретила, чем занимается ее новый бойфренд (видео)

Кристина Соловий откровенно призналась, что новый избранник имеет кардинально другую профессию чем Сергей Жадан.

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31-летняя певица Кристина Соловий после разрыва с Сергеем Жаданом, впервые рассказала, чем занимается ее новый избранник с которым у нее возник роман, еще будучи в отношениях с певцом и писателем. Об этом девушка рассказала в программе 33 вопроса от Люкс ФМ

В частности, Соловий в интервью с Марией Ефросининой впервые подтвердила, что была в отношениях с Сергеем Жаданом, но они разошлись, потому что она нашла другого возлюбленного. Тогда она призналась, что ее новый избранник также старше ее, на этот раз на 11 лет (Сергей Жадан был старше Кристины на 18 лет).

Уже в этот раз Кристина Соловий призналась, что муж служит в армии. На вопрос о муже Соловий ответила: "Я ничего вам не расскажу. Он военнослужащий".

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13:15 новый возлюбленный и романтические поступки

В программе певица также призналась планирует ли уже семью и детей. По ее словам, планирует до 35 лет реализовать себя как жена. Также Кристина Соловий призналась, что раньше знакомила всех своих мужчин с мамой, однако больше этого не делает, потому что мам сама отказывается.

"Я перестала знакомить, потому что моя мама устала от этих знакомств. Она сказала, что больше не хочет знакомиться, пока я не выйду замуж. Но знакомила со всеми, и у нее кстати, со всеми очень хорошие отношения. У меня даже не со всеми хорошие отношения, мам со всеми дружит, всех поздравляет с днем рождения. С Жаданом она знакомиться не хотела", — призналась певица.

Напомним, ранее мы писали, Кристина Соловий рассказала, почему разорвала отношения с Вакарчуком. Кроме этого, Фокус писал, что Жадан отреагировал на комментарии о разрыве с Соловий.