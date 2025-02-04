Вокалист группы Nazva Павел Гоц мобилизовался в ВСУ (фото)

Сейчас музыкант находится на полигоне, где проходит обучение.

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Участник галицко-донбасской группы Nazva, музыкант, вокалист и контрабасист Павел Гоц вступил в ряды Вооруженных сил Украины. О таком своем решении он сообщил в своем Іnstagram.

"Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий", — лаконично прокомментировал фото музыкант.

Павел Коц вступил в ряды ВСУ

В заметке он разместил фотографию, на которой он в форме ВСУ позирует, вероятно, на учебном полигоне, где проходит обучение.

Группа Nazva: что известно

Nazva — галицко-донбасская украинская музыкальная группа, созданная в 2019 году Павлом Гоцом (г. Львов) и Ярославом Яровенко (г. Горловка). Свой стиль участники группы идентифицируют как "альтернативный этно-арт хаос". Музыка группы создается игрой на контрабасе, альте, клавишах и флор-томе.

Музыканты начинали свой творческий путь как музыкальный театр, создавая спектакли о Расстрелянном возрождении и саундтреки к художественным выставкам. Финалисты Украинского Нацотбора на Евровидение-2024.

В 2023 году их трек "Сигеле-Мигеле" был топ-1 в украинском Shazam и насчитывает более 7 миллионов прослушиваний на музыкальных платформах.

Напомним, что 28 января сообщалось, что известный украинский музыкант Дмитрий Самсонов мобилизовался в ряды ВСУ. Вокалист группы "Заводь" отметил, что его решение добровольное. Дмитрий уже готовится к прохождению обучения.

Ранее сообщалось, что старший брат певицы Кристины Соловий мобилизовался в армию. По словам Кристины, все свои концерты она выступала на одной сцене с братом Евгением, который, как известно, также имеет музыкальное образование и был одним из членов команды артистки.