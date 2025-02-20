"Один из 4%": юморист Игорь Ласточкин присоединился к ВСУ (фото)

Ласточкин не уточнил, в какой именно части будет проходить службу, но военнослужащая 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" Ангелина Безотосная в комментариях под его сообщением написала, что рада проходить службу с ним в одной бригаде.

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Украинский юморист, актер и тренер "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Он обнародовал фотографию с военным билетом и автоматом.

"Сложные времена рождают сильных людей!" — написал он и добавил к своему сообщению хэштег #одинз4%, намекнув, что является одним из тех, кто поддерживает президента Украины Владимира Зеленского на фоне заявлений Дональда Трампа о его низких рейтингах среди украинцев.

Сам Игорь Ласточкин не уточнил, в какой именно части будет проходить службу, но военнослужащая 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" Ангелина Безотосная в комментариях под его сообщением написала, что рада проходить службу с ним в одной бригаде.

Напомним, что 4 февраля сообщалось, что участник галицко-донбасской группы Nazva, музыкант, вокалист и контрабасист Павел Гоц вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

28 января сообщалось, что известный украинский музыкант Дмитрий Самсонов мобилизовался в ряды ВСУ. Вокалист группы "Заводь" подчеркнул, что его решение добровольное.