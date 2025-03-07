Звезда "Лиги смеха" Стадницкий оказался в розыске ТЦК: как это произошло (видео)

Актер команды "VIP Тернополь" Тарас Стадницкий признался, что пока не думал о мобилизации. По его словам, в мае 2023 года его сняли с воинского учета.

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Украинский комик, актер, участник "Лиги смеха" в составе "VIP Тернополь" Тарас Стадницкий рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину попал в розыск территориального центра комплектования и социального обслуживания из-за путаницы в документах. Об этом он сказал в интервью Алине Доротюк, опубликованном 7 марта.

Тарас Стадницкий рассказал, как попал в розыск ТЦК. На видео с 01:19:47.

По словам 41-летнего актера, он прошел все необходимые для мобилизации процедуры еще до полномасштабной войны. Однако после 24 февраля он занялся плетением маскировочных сеток и сборами средств для военнослужащих и решил, что будет делать свой вклад как волонтер. Через несколько месяцев комик получил сообщение о розыске.

"Потом мне летом 2022 года пришла повестка, то есть розыск, потому что я не живу на том месте, где я зарегистрирован по документам, я живу на другой квартире. И я с этой повесткой пришел в ТЦК и говорю: смотрите, мои номера телефона есть во всех государственных структурах, можно было позвонить", — сказал Тарас Стадницкий.

Юморист рассказал, что прошел все этапы военно-врачебной комиссии и ТЦК и снят с учета в мае 2023 года.

Алина Доротюк спросила у актера, есть ли у него страх идти воевать.

"Мне кажется, что если у тебя нет страха — то это какие-то определенные вопросы к человеку. Но если ты нормально подготовлен, если ты знаешь какую-то там базу и военную, и медицинскую, то, возможно, этот страх можно немножко каким-то образом приглушить", — ответил Стадницкий.

Комик добавил, что пока не думал о мобилизации.

Напомним, в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабного вторжения присоединился актер "Лиги смеха" Виктор Розовый, участник команды "Загорецкая Людмила Степановна". Юморист служил в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ и получил тяжелое ранение в марте 2024 года на Авдеевском направлении. 28 января 2025 года он сообщил, что стал ведущим YouTube-проекта от 3-й ОШБр.

20 февраля тренер "Лиги смеха", актер и юморист Игорь Ласточкин сообщил, что присоединился к ВСУ. Он опубликовал в соцсети фото с военным билетом и автоматом.

20 февраля Тарас Стадницкий объяснял, почему пока не планирует мобилизоваться. Он сказал, что активно помогает военным как волонтер, и вспомнил высказывание 26-го президента США Теодора Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть".