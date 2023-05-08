Берегите голову. Ученые обнаружили, что прогулки с собакой повышают риск черепно-мозговых травм

Исследователи пришли к неожиданному открытию и теперь просят владельцев питомцев быть осторожнее во время прогулок.

Related video

Любопытное исследование провели ученые из Университета Джона Хопкинса. Они собрали данные о владельцах собак в период с 2001 по 2020 год и изучили травмы, с которыми владельцы питомцев обращались за помощью в больницы, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что в исследовании рассматривались только те травмы, которые были получены во время прогулок с питомцами. Статистика свидетельствует о том, что чаще всего владельцы собак обращались за помощью с тремя видами травм:

переломы пальцев;

черепно-мозговые травмы (ЧМТ);

растяжение или деформация плеча.

Ученые отмечают, что чаще всего за помощью обращались женщины, а также владельцы собак в возрасте 65 лет и старше. Именно эти категории владельцев питомцев оказались в самом уязвимом положении. Отметим, что в последние годы из-за пандемии коронавируса число владельцев собак значительно увеличилось. Несмотря на то, что выгул питомца является весьма рутинным занятием, исследователи теперь предполагают, что он представляет собой травмоопасность, по крайней мере, для некоторых групп.

Статистика показывает, что с 2001 по 2020 годы в отделения неотложной помощи обратились почти 430 000 человек с травмами, которые были получены во время прогулки с питомцем. Почти половина всех обратившихся были в возрасте от 40 до 64 лет, а 75% травмированных были женщинами.

Ученые отмечают, что большинство травм были получены из-за падения после того, как их потянули, запутали в поводке питомцы. Наиболее распространенными травмами стали перелом пальца, ЧМТ и повреждение плеча. Причем ЧМТ и перелом бедра оказались наиболее распространенными среди пациентов в возрасте 65 лет и старше.

Исследователи также обнаружили, что черепно-мозговые травмы, выявленные в этом исследовании, также включали в себя, как сотрясение мозга, так и не сотрясающие внутренние травмы головы:

ушиб головного мозга;

эпидуральная гематома (кровотечение над наружной оболочкой мозга);

субдуральная гематома (кровоизлияние под наружную оболочку мозга).

Исследование также показало, что женщины вдвое чаще травмировались во время прогулки с собаками, чем мужчины. А пожилые люди втрое чаще падали, вдвое чаще получали переломы и на 60% чаще получали ЧМТ, чем более молодые люди.

Ученые также отмечают, что за последние два десятилетия количество травм, полученных во время прогулок с собаками, увеличилось более чем в 4 раза. Исследователи утверждают, что эта тенденция может быть связана с одновременным ростом числа владельцев собак и поощрением выгула собак для улучшения физической формы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали эффективный способ позвать кошку: два сигнала работают в связке.