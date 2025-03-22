Теряем слух и равновесие: ученые обнаружили новую опасность для пожилых людей

Наша способность сохранять баланс при движении и возможность слышать окружающий мир звучат как совсем не связанные вещи. Однако недавно ученые обнаружили, что потеряв слух, мы подвергаемся большему риску падений.

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Равновесие часто воспринимается многими людьми как нечто само собой разумеющееся и постоянно присутствующее в нашей жизни. Так происходит ровно до момента, когда оно нарушается. Недавние исследования выявили выявили новый опасный фактор отсутствия баланса, влияющий на нашу устойчивость и повышающий наши шансы упасть и травмироваться, пишет McKnights.

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Всеобъемлющий систематический обзор и мета-анализ, опубликованный в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, изучил эту связь. В исследовании были обобщены данные 27 научных работ, в которых приняли участие более 5 миллионов человек, и выяснилось, что у людей с потерей слуха вероятность падений на 51% выше в поперечных исследованиях и на 17% выше в продольных исследованиях по сравнению с теми, у кого нет нарушений слуха.

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Эта связь сохранялась даже после корректировки других сенсорных факторов риска, таких как нарушения зрения. Ученые заявили, что корреляция между потерей слуха и падениями усиливается с возрастом, подчеркивая дополнительную уязвимость, с которой сталкиваются пожилые люди.

Исследователи предложили несколько механизмов, объясняющих эту связь. Снижение слуха может увеличивать когнитивную нагрузку, отвлекая внимание организма от поддержания равновесия. Кроме того, снижение слухового восприятия может ухудшить пространственное восприятие, что крайне важно для баланса.

Клинические оценки, такие как чисто тональная аудиометрия, показали более сильную корреляцию, чем самоотчеты, что подчеркивает важность объективных оценок для выявления людей, подверженных риску, заявили авторы.

Хотя исследование и установило, что потеря слуха является потенциальным фактором риска падений, ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие рандомизированные клинические испытания, чтобы определить, может ли лечение проблем со слухом с помощью таких вмешательств, как слуховые аппараты, помочь предотвратить падения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.