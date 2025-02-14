Явный признак серьезного сотрясения: врачи рассказали, как различить тяжесть травмы

Сотрясения случаются со многими людьми на протяжении всей их жизни, однако порой мы не придаем значения легким травмам. Однако они могут положить начало серьезному нарушению, которое одновременно является сигналом организма о проблемах.

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После травмы головы большинство людей обращают внимание на такие симптомы, как головная боль, головокружение и спутанность сознания. Однако даже после того, как эти проблемы исчезают, другие последствия могут оставаться, иногда оставаясь незамеченными. Изменения слуха, чувствительность к шуму и трудности с восприятием звуков — одни из менее известных, но значимых последствий, которые могут возникнуть после сотрясения мозга, пишет Newswise.

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Сотрясение мозга обычно сопровождается головокружением, головной болью, спутанностью сознания, усталостью и чувствительностью к свету. Однако после того, как эти симптомы проходят, могут возникнуть такие последствия, как постоянный звон в ушах, чувствительность к шуму и проблемы со слухом. По словам Кэти Диз, аудиолога из Mayo Clinic Health System, эти слуховые проблемы часто остаются незамеченными, но могут существенно повлиять на повседневную жизнь.

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Сотрясения мозга, классифицируемые как легкие травматические повреждения головного мозга, происходят из-за удара по голове и могут изменить клетки мозга, в том числе и те, которые связаны с нашим слухом. Некоторые изменения со временем заживают, но другие могут остаться навсегда. Осложнения, связанные со слухом, могут возникнуть как у взрослых, так и у детей после самых малых травм головы, полученных при падениях, автомобильных авариях или занятиях спортом. Спортсмены и военнослужащие особенно уязвимы из-за того, что часто подвергаются подобным травмам.

Наше внутреннее ухо содержит крошечные волосковые клетки, отвечающие за преобразование звуковых колебаний в электрические сигналы, которые обрабатывает мозг, объясняет Диз. После повреждения эти клетки не восстанавливаются, что приводит к таким явлениям, как шум в ушах, а также к осложнениям по типу потери слуха и трудности с отделением речи от фонового шума.

Эксперты считают, что люди с сотрясением мозга часто испытывают трудности с восприятием звуков сами того не осознавая. Кроме того, у них может наблюдаться повышенная чувствительность к звукам или проблемы с обработкой быстрой речи, что может мешать общению и концентрации внимания. Детям и взрослым, восстанавливающимся после сотрясения мозга, следует обращать внимание на возможные слуховые симптомы, считает Диз.

Проблемы со слухом могут проявляться в виде трудностей с концентрацией внимания, проблем в школе или трудностей с пониманием разговора в шумной обстановке. Эти симптомы могут быть временными или длительными, в зависимости от тяжести травмы. К видам спорта, где высок риск повреждения мозга, относятся баскетбол, футбол, хоккей, велоспорт, скейтбординг и зимние виды спорта, такие как лыжи и катание на санках, объясняет Диз.

Если после сотрясения мозга возникли проблемы со слухом, это стоит принять как тревожный сигнал организма и необходимо обратиться за профессиональной помощью. Специалист по ушам, носу и горлу может оценить общее состояние ушей, а аудиолог — головокружение, равновесие и слуховую функцию, чтобы точнее найти источник проблемы. В некоторых случаях для улучшения качества жизни могут потребоваться слуховые аппараты или другие стратегии управления.

Ранее Фокус писал о том, что черепно-мозговые травмы в любом возрасте могут изменить процессы в нашем мозге. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.