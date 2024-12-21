Задержка может стоить здоровья: ученые выяснили, когда стоит начинать лечение при сотрясениях

Сотрясение мозга является серьезной травмой, поражающей ключевой орган анализа и принятия решений. Недавно ученые выяснили, когда стоит начинать беспокоиться о его состоянии и чем может обернуться любое промедление.

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Исследование, проведенное в Орегонском университете здоровья и науки (OHSU), выявило важность ранней физической терапии для людей, испытывающих затяжные симптомы после сотрясения мозга. Хотя большинство людей восстанавливаются естественным путем в течение четырех недель, промедление с лечением может усугубить проблемы с равновесием, двигательными функциями и сенсорной интеграцией, например, временем реакции на визуальные и тактильные раздражители, пишет Oregon Health & Science University.

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Исследование, опубликованное в журнале Physical Therapy & Rehabilitation Journal, выяснило, что нелеченные нарушения могут мешать повседневной деятельности и приводить к снижению участия в физических упражнениях. Исследование возглавила Лори Кинг, профессор неврологии в Школе медицины OHSU, которая отметила, что несвоевременное вмешательство может привести к дезадаптивным компенсациям мозга. Например, люди могут чрезмерно полагаться на зрение для поддержания равновесия вместо того, чтобы использовать свою вестибулярную систему в целом, что может привести к неаккуратному контролю баланса. Такая зависимость становится проблематичной в условиях недостаточной освещенности, что потенциально повышает риск повторной травмы.

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Участники исследования были разделены на две группы: одна приступила к физиотерапии через неделю после обследования, а другая — через шесть недель. Результаты показали, что ранняя терапия улучшила контроль над равновесием и помогла мозгу вернуться к более естественной обработке сенсорной информации. И наоборот, задержка терапии более чем на два месяца позволяла мозгу адаптироваться таким образом, который менее способствовал восстановлению.

Около 30% людей, перенесших сотрясение мозга, сталкиваются с затяжными симптомами, что делает их главными кандидатами на физиотерапию. Однако выявление этой группы остается сложной задачей. Доктор Кинг выступает за разработку более четких рекомендаций, которые помогут врачам первичного звена своевременно направлять пациентов на лечение, особенно если симптомы сохраняются более четырех недель. Кроме того, в исследовании предлагается усовершенствовать диагностические инструменты, чтобы стандартизировать выявление постконтузионных симптомов в разных медицинских учреждениях.

Это исследование было поддержано грантом Министерства обороны США в размере 10 миллионов долларов, что важности подобных работ и глобальности проблемы широкого воздействия сотрясений мозга, особенно на такие группы населения, как военнослужащие. Результаты исследования также согласуются с растущим признанием роли вестибулярной системы в восстановлении после травм, которую часто игнорируют при традиционном лечении сотрясений мозга. Кроме того, данные CDC показывают, что сотрясения мозга являются причиной примерно 2,8 миллиона посещений отделений неотложной помощи в одних лишь США ежегодно.

Ранее Фокус писал о том, что черепно-мозговые травмы в любом возрасте могут изменить процессы в нашем мозге. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

Также Фокус писал о том, что искусственный интеллект помог восстановить память человека после повреждения мозга. Новый метод лечения, включающий стимуляцию мозга для улучшения функций памяти с помощью искусственного интеллекта, показывает впечатляющие результаты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.