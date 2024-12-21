Опасная уязвимость разума: ученые выяснили что может защитить мозг от быстрого старения

Чем старше мы становимся, тем тяжелее нашему мозгу может быть справляться даже с обыденными процессами. Недавно ученые выяснили на что нам стоит обращать внимание, чтобы защитить его от ускоренного увядания.

Related video

Исследователи из Каролинского института с помощью инструментов искусственного интеллекта проанализировали изображения мозга 70-летних людей, установив связь между состоянием сосудов и биологическим возрастом мозга. В ходе анализа они выяснили, что проблемы с первым напрямую влияют на ухудшение состояния второго, что может поставить ясность мышления многих малоподвижных пожилых людей под угрозу, пишет Karolinska Institutet.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Результаты исследования, опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association, показали, что такие факторы, как воспаление и высокий уровень глюкозы, могут привести к ускоренному старению мозга, в то время как здоровый образ жизни может способствовать его сохранению в более молодом состоянии.

Важно

Заштопает сосуды чуть больше волоска: робот-хирург прооперировал трещинку на зерне кукурузы (видео)

В одной лишь Швеции ежегодно более чем у 20 000 человек диагностируется деменция, причем болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной ее формой. Ведущий автор исследования Анна Марселья указала на важность понимания устойчивости к патологическому старению, тем более что новые методы лечения болезни Альцгеймера все еще могут помочь далеко не всем.

В исследовании ученых приняли участие 739 когнитивно здоровых участников из гетеборгской когорты H70, которые прошли МРТ-сканирование. Затем алгоритм искусственного интеллекта оценил биологический возраст их мозга, а их образцы крови были проанализированы на такие маркеры, как липиды и глюкоза. В заключении участники прошли когнитивные тесты. Исследователи заметили, что такие заболевания, как диабет, инсульт и болезни мелких сосудов головного мозга, связаны с более быстрым старением мозга, в то время как регулярные физические упражнения и другие здоровые привычки замедляли этот процесс.

Эрик Вестман, соавтор исследования, рассказал о потенциальных будущих клинических применениях алгоритма искусственного интеллекта, основанного на их работе. По его словам новым и важным аспектом исследования является учет половых различий. Марселья также отметила, что мужчины и женщины могут по-разному формировать устойчивости мозга, на что влияют как биологические, так и социокультурные факторы. Команда ученых планирует изучить влияние социальной активности, сна и стресса на здоровье мозга, особенно на женщин, чтобы определить индивидуальные меры вмешательства.

Во всем мире деменция остается актуальной проблемой здравоохранения, идущей в ногу с глобальным старением населения. Профилактические стратегии, направленные на здоровье сосудов, такие как поддержание стабильного уровня глюкозы в крови и регулярная физическая активность, могут защитить миллионы людей от этого заболевания, считают авторы. Эти усилия согласуются с более широкими выводами о том, что сосудистое и когнитивное здоровье тесно взаимосвязаны между собой.

Ранее Фокус писал об уровне загрязнения воздуха, который приведет к сердечному приступу уже через час. Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

Также Фокус писал о том, что власти Нидерландов собираются бесплатно раздавать людям солнцезащитный крем. Правительство Нидерландов объявило о новой инициативе в области общественного здравоохранения, направленной на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.