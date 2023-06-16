Борьба с раком кожи: в Нидерландах будут бесплатно раздавать солнцезащитный крем

Правительство Нидерландов объявило о новой инициативе в области общественного здравоохранения, направленной на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране: бесплатный солнцезащитный крем для всех жителей в течение всего летнего сезона.

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Дозаторы солнцезащитного крема, напоминающие общественные станции дезинфекции рук будут появляться в Нидерландах. Они будут обеспечивать жизненно важную защиту от ультрафиолета устраняя финансовые барьеры, которые ранее могли помешать некоторым защитить себя должным образом. Программа стартовала, когда на фестивале в Бреде, городе на юго-западе Нидерландов, был представлен первый диспенсер для солнцезащитных средств. Тем временем, на юго-востоке страны, недалеко от границы с Германией, одна из больниц, по сообщениям, координирует свои действия с государственными медицинскими страховщиками для финансирования поставок солнцезащитных средств в 120 начальных школ, пишет Daily Mail.

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Предполагается, что этот заботливый шаг приведет к значительной экономии расходов на здравоохранение за счет снижения уровня заболеваемости раком кожи в стране. Это особенно актуально, поскольку Центральная Европа борется с необычно высокими температурами, которые, по прогнозам, сохранятся в ближайшие месяцы.

Однако в прошлом году Совет по здравоохранению Нидерландов, независимый научно-консультативный орган, рекомендовал отказаться от национальной программы скрининга рака кожи. Они высказались за то, чтобы больше внимания уделять предоставлению информации и изменению поведения. В своем отчете министру здравоохранения, благосостояния и спорта совет предположил, что эффективность программы скрининга может быть ограниченной, учитывая, что многие случаи выявляются на ранних стадиях, а смертность низкая.

Рак кожи, особенно меланома — самый смертоносный тип — вызывает все большую озабоченность во всем мире. В одной только Великобритании с 1973 года смертность от меланомы выросла на 219% у мужчин и 76% у женщин. В США ежегодно регистрируется около 5,4 миллиона случаев рака кожи, уносящих около 9 500 жизней в год.

Поскольку солнце светит все жарче, а летние дни удлиняются, эта инновационная нидерландская инициатива может послужить маяком для стран всего мира в продолжающейся борьбе с раком кожи.

Ранее Фокус показывал пример, на котором видно, что происходит с кожей, если ее не защищать от солнечных лучей. Неправильная защита от солнца или ее отсутствие может привести к повышенному риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам.

А также Фокус рассказывал о том, на что следует обратить внимание при самодиагностике заболеваний кожи. Рак кожи это скрытый смертельно опасный недуг, умеющем появляться на любом участке человеческого тела, от неприметных подошв ног до потайных углублений под ногтями.