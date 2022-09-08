Яркий пример. Ученые показали, что будет, если наносить SPF на лицо, но не шею (фото)

Неправильная защита от солнца или ее отсутствие может привести к повышенному риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам.

На этой неделе изображение, демонстрирующее визуальное доказательство важности защиты от ультрафиолета, потрясло всех интернет-пользователей, пишет Newsweek.

Снимок был опубликован в Twitter и уже набрал тысячи лайков и ретвитов. Несмотря на то, что многие любят наслаждаться солнечными лучами и загорать, большинство людей пренебрегают защитой кожи от ультрафиолетовых лучей, которые могут негативно влиять на кожу и иметь серьезные последствия.

Неправильная защита от солнца или ее отсутствие может привести к повышенному риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам. Более того, как отмечают эксперты, рак кожи является один из наиболее распространенных видов рака. Поэтому следить за тем, как много вы контактируете с солнцем и наносить SPF-защиту в любое время года — это даже не совет, а необходимость.

"Самое важное — это выбрать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 15 для ежедневного использования. Что касается использования в течение длительного времени и на открытом воздухе, тогда нужно брать средство с SPF 30. Также нужно обращать внимание на ваш фототип, чем светлее кожа, тем выше уровень SPF вам нужен", — рассказал дерматолог Рамзи Саад из Фонда рака кожи.

Понимание важности защиты от солнца с кажды годом только растет, что не может не радовать дерматологов, а недавно опубликованный снимок только еще раз напомнил всем тем, кто имел хоть какие-то сомнения о важности солнцезащитных кремов.

На изображении крупным планом показаны лицо и шея 92-летней женщины. Это фото ученые использовали в своем тематическом исследовании 2021 года. Эксперимент, проведенный Кристианом Пошем для кафедры дерматологии и аллергии Мюнхенского технического университета исследует связи между воздействием УФ-излучения, развитием рака и старением.

На этой фотографии хорошо видно четкое различие между тем, где женщина обычно использовала SPF — на своем лице и где она приспускала — шею.

"Я удивлен тем, как много людей все еще сомневаются в важности защиты от УФ-излучения. На изображении вы можете видеть две вещи: влияние хронического УФ-излучения на шеи (называемый солнечным эластозом) и эффект УФ-защиты на щеках/лице", — заключил Пош.

Напомним, что ранее исследователи смогли найти молекулы, которые предотвращают старение кожи. Что интересно, эти два новые соединения AP39 и AP123, генерирующие сероводород, предотвращают старение кожи под воздействием ультрафиолетового света.