Яскравий приклад. Вчені показали, що буде, якщо наносити SPF на обличчя, але не на шию (фото)

Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включаючи пігментні плями, гіперпігментації, ластовиння та зморшок.

Цього тижня зображення, яке демонструє візуальний доказ важливості захисту від ультрафіолету, потрясло всіх інтернет-користувачів, пише Newsweek.

Знімок опублікований у Twitter і вже набрав тисячі лайків та ретвітів. Попри те, що багато хто любить насолоджуватися сонячними променями та засмагати, більшість людей нехтують захистом шкіри від ультрафіолетових променів, які можуть негативно впливати на шкіру та мати серйозні наслідки.

Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включаючи пігментні плями, гіперпігментації, ластовиння та зморшок. Щобільше, як зазначають експерти, рак шкіри є одним із найпоширеніших видів раку. Тому стежити за тим, як багато ви контактуєте із сонцем і наносити SPF-захист у будь-яку пору року — це навіть не порада, а необхідність.

Найважливіше — це вибрати сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF не менш як 15 для щоденного використання. Що стосується використання протягом тривалого часу і на відкритому повітрі, тоді потрібно брати засіб з SPF 30. Також потрібно звертати увагу на ваш фототип, чим світліша шкіра, тим вищий рівень SPF вам потрібен", — розповів дерматолог Рамзі Саад із Фонду раку шкіри.

Розуміння важливості захисту від сонця з кожним роком тільки зростає, що не може не тішити дерматологів, а нещодавно опублікований знімок ще раз нагадав усім тим, хто мав хоч якісь сумніви про важливість сонцезахисних кремів.

На зображенні крупним планом показані обличчя та шия 92-річної жінки. Це фото вчені використали у своєму тематичному дослідженні 2021 року. Експеримент, проведений Крістіаном Пошем для кафедри дерматології та алергії Мюнхенського технічного університету досліджує зв'язки між впливом УФ-випромінювання, розвитком раку та старінням.

На цій фотографії добре видно чітку різницю між тим, де жінка зазвичай використовувала SPF на своєму обличчі і — де вона приспускала — шию.

"Я здивований тим, як багато людей все ще сумніваються в важливості захисту від УФ-випромінювання. На зображенні ви можете бачити дві речі: вплив хронічного УФ-випромінювання на шиї (названий сонячним еластозом) та ефект УФ-захисту на щоках/лиці", — підсумував Пош.

Нагадаємо, що раніше дослідники змогли знайти молекули, які запобігають старінню шкіри. Що цікаво, ці дві нові сполуки AP39 і AP123, що генерують сірководень, запобігають старінню шкіри під впливом ультрафіолетового світла.