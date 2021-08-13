Прощавайте, уколи краси. Вчені знайшли молекули, що запобігають старінню шкіри

Дві нові молекули, які генерують сірководень, запобігають старінню шкіри під впливом ультрафіолетового світла.

Учені, Метт Вайтман із Ексетерського університету, Англія й Урайван Паніч із Університету Махідол, Таїланд, зробили крок уперед на шляху до запобігання передчасного старіння шкіри, що викликається ультрафіолетовим світлом Сонця. Це світло також може викликати рак шкіри та інші шкірні захворювання, повідомляє Scitechdaily

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У межах дослідження вчені опромінили ульрафіолетовим світлом клітини шкіри дорослої людини та шкіру мишей. Ультрафіолет — це частина природного сонячного світла, яка пошкоджує незахищену шкіру та може проникати через вікна й навіть через одяг.

Небезпечні ферменти

Ультрафіолет викликає передчасне старіння шкіри за рахунок ферментів, які називаються коллагенази. Ці ферменти роз'їдають природний колаген, у результаті чого шкіра втрачає еластичність і обвисає, що призводить до появи зморшок.

Ультрафіолет також проникає в шкіру та пошкоджує клітинну ДНК, що призводить до мутацій, які можуть сприяти розвитку деяких видів раку шкіри. Класичні сонцезахисні креми лягають на шкіру та поглинають ультрафіолетове випромінювання, але вони не проникають через шкіру, де виникає пошкодження.

Новий винахід

У своєму дослідженні вчені пропонують новий спосіб захисту глибших шарів шкіри з використанням двох з'єднань, винайдених у Ексетерському університеті: AP39 і AP123. Під час експериментів з'єднання не захищали шкіру так само, як сонцезахисні креми, замість цього вони проникали всередину та запобігали активації ферментів, які руйнують шкіру, і подальше пошкодження шкіри.

Також учені довели, що з'єднання, використовувані в цьому дослідженні, зменшують ризик запалення та пошкодження шкіри після опіків і атопічного дерматиту (екземи). У контексті боротьби зі старінням з'єднання запобігли старінню клітин шкіри людини в лабораторних умовах.

Що кажуть учені

"З'єднання AP39 і AP123 спеціально націлені на механізми виробництва енергії всередині наших клітин, мітохондрії, і постачають їх незначною кількістю альтернативного палива, сірководнем, щоб використовувати його, коли клітини шкіри підпадають під вплив ультрафіолету. Результатом цього стала активація двох захисних механізмів. Один із них — це білок PGC-1α, який контролює кількість мітохондрій всередині клітин і регулює енергетичний баланс. Інший — Nrf2, який включає набір захисних генів, які зменшують пошкодження шкіри ультрафіолетом і відключають вироблення колагенази, основного ферменту, який розщеплює колаген у пошкодженої тканини шкіри та змушує шкіру мати старий вигляд", — говорить Урайван Паніч.

"Деякі сонцезахисні креми містять інгредієнти, які, як вважається, захищають мітохондрії від УФ-випромінювання. Однак неясно, чи потрапляють ці речовини, що наносяться на шкіру, всередину клітин шкіри, тоді як ми виявили, що наші молекули проникають у клітини і цілеспрямовано впливають на мітохондрії там, де це необхідно. Захищаючи мітохондрії, ми також зберігаємо і активуємо захисні механізми, за допомогою яких мітохондрії контролюють запалення, захищають клітини і запобігають руйнуванню тканин. Зараз у нас немає способу повернути назад або уповільнити старіння шкіри, викликане впливом сонячного світла. Але ми зробили перший крок до цієї мети", — говорить Метт Вайтман.

Учені кажуть, що потрібні додаткові дослідження, але результати роботи незабаром можливо будуть використані в медицині та виробництві косметики, що захищає від шкідливого впливу сонячного світла.