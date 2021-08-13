Прощайте уколы красоты. Ученые нашли молекулы, предотвращающие старение кожи

Две новые молекулы, которые генерируют сероводород, предотвращают старение кожи под воздействием ультрафиолетового света.

Ученые, Мэтт Уайтман из Эксетерского университета, Англия и Урайван Панич из Университета Махидол, Таиланд, сделали шаг вперед на пути к предотвращению преждевременного старения кожи, вызываемого ультрафиолетовым светом Солнца. Этот свет также может вызывать рак кожи и другие кожные заболевания, сообщает Scitechdaily

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В рамках исследования ученые облучили ульрафиолетовым светом клетки кожи взрослого человека и кожу мышей. Ультрафиолет – это часть естественного солнечного света, которая повреждает незащищенную кожу и может проникать через окна и даже через одежду.

Опасные ферменты

Ультрафиолет вызывает преждевременное старение кожи за счет ферментов, которые называются коллагеназами. Эти ферменты разъедают естественный коллаген, в результате чего кожа теряет эластичность и обвисает, что приводит к появлению морщин.

Ультрафиолет также проникает в кожу и повреждает клеточную ДНК, что приводит к мутациям, которые могут способствовать развитию некоторых видов рака кожи. Классические солнцезащитные кремы ложатся на кожу и поглощают ультрафиолетовое излучение, но они не проникают через кожу, где возникает повреждение.

Новое изобретение

В своем исследовании ученые предлагают новый способ защиты более глубоких слоев кожи с использованием двух соединений, изобретенных в Эксетерском университете: AP39 и AP123. Во время экспериментов соединения не защищали кожу так же, как солнцезащитные кремы, вместо этого они проникали внутрь и предотвращали активацию разрушающих кожу ферментов и последующее повреждение кожи.

Также ученые доказали, что соединения, используемые в этом исследовании, уменьшают риск воспаления и повреждения кожи после ожогов и атопического дерматита (экземы). В контексте борьбы со старением соединения предотвратили старение клеток кожи человека в лабораторных условиях.

Что говорят ученые

"Соединения AP39 и AP123 специально нацелены на механизмы производства энергии внутри наших клеток, митохондрии, и снабжают их незначительными количеством альтернативного топлива, сероводородом, чтобы использовать его, когда клетки кожи подвергаются влиянию ультрафиолета. Результатом этого стала активация двух защитных механизмов. Один из них — это белок PGC-1α, который контролирует количество митохондрий внутри клеток и регулирует энергетический баланс. Другой — Nrf2, который включает набор защитных генов, которые уменьшают повреждение кожи ультрафиолетом и отключают выработку коллагеназы, основного фермента, который расщепляет коллаген в поврежденной ткани кожи и заставляет кожу выглядеть старой", — говорит Урайван Панич.

"Некоторые солнцезащитные кремы содержат ингредиенты, которые, как считается, защищают митохондрии от УФ-излучения. Однако неясно, попадают ли эти вещества, наносимые на кожу, внутрь клеток кожи, тогда как мы обнаружили, что наши молекулы проникают в клетки и целенаправленно воздействуют на митохондрии там, где это необходимо. Защищая митохондрии, мы также сохраняем и активируем защитные механизмы, с помощью которых митохондрии контролируют воспаление, защищают клетки и предотвращают разрушение тканей. В настоящее время у нас нет способа обратить вспять или замедлить старение кожи, вызванное воздействием солнечного света. Но мы сделали первый шаг к этой цели", — говорит Мэтт Уайтман.

Ученые говорят, что требуются дополнительные исследования, но результаты работы в скором времени возможно будут использованы в медицине и производстве косметики, защищающей от вредного влияния солнечного света.