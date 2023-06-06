Скрытая угроза: эксперт рассказала, как вовремя раскрыть замаскированный рак кожи на вашем теле

Доктор Хоуп Митчелл, известный дерматолог, поделилась опытом и указала на что нужно обращать внимание при профилактическом самоосмотре кожи.

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Рак кожи это скрытый смертельно опасный недуг, умеющем появляться на любом участке человеческого тела, от неприметных подошв ног до потайных углублений под ногтями. Дерматолог из Огайо доктор Хоуп Митчелл, авторитет в этой области, подчеркивает важность самоосмотра кожи, который является воротами к раннему выявлению и эффективному лечению этого упорного врага, пишет Health Day.

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Доктор Митчелл представляет легко запоминающиеся рекомендации по поводу того, на что надо обращать внимание для обнаружения потенциальных очагов недуга при самоосмотре:

Асимметрия — несовпадающее пятно, как две половины неравного уравнения.

Граница — неровная или нечеткая линия, отделяющая пятно от остальных.

Цвет — калейдоскоп различных оттенков, от коричневых и черных до белых, красных и синих.

Диаметр — обычно больше, чем ластик для карандаша, но размеру нельзя доверять — он может быть меньше.

Форма — непостоянная и необычная форма, всегда в движении.

Не менее важны и другие разновидности рака кожи — базальноклеточная карцинома и глубокая, медленно растущая сквамозно-клеточная карцинома. Каждый из них имеет свой уникальную маскировку — от куполообразных или блестящих розоватых наростов до стойких язв и красных шершавых пятен.

Доктор Митчелл настаивает на том, чтобы при самоосмотре кожи ни один участок не оставался неисследованным. Родинки, веснушки, пигментные пятна, руки и ноги, рот, глаза, даже такие часто упускаемые из виду участки тела, как гениталии и ягодицы. И не теряйте бдительности, если у вас темная кожа. Он может ловко проникать в недоступные для солнечных лучей места, например, на нижнюю сторону ногтей, ладони или подошвы.

Митчелл предлагает пошаговый процесс исследования всего тела:

Встаньте перед зеркалом в полный рост, осмотрите себя спереди назад и из стороны в сторону, вытянув руки вверх.

Уделите особое внимание предплечьям, подмышкам, ногтям и ладоням, согнув руки в локтях для лучшего обзора.

Тыльная сторона ног и ступни, ногти на пальцах, промежутки между пальцами и подошвы ног требуют тщательного осмотра.

Воспользуйтесь ручным зеркалом, чтобы внимательно осмотреть шею, кожу головы, спину и ягодицы, разделив волосы для более тщательного осмотра головы.

"Зафиксируйте состояние кожи и ногтей, отмечая любые изменения, — советует доктор, — Привлеките вторую пару глаз для таких сложных участков, как кожа головы и спины. И если вы заметите что-то не на своем месте, зуд, изменения или кровотечение, не медлите. Обратитесь к сертифицированному дерматологу".

Ранее Фокус писал про самый маленький в мире рак. Ученые, обнаружившие такую находку попали в Книгу рекордов Гиннесса.

А так же Фокус развеивал мифы о раке кожи. Хотя наиболее распространенной причиной рака кожи является ультрафиолетовое облучение солнца и солярия, существуют и другие факторы, которые могут повысить вероятность развития этого заболевания.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.