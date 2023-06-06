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Технології та наука

Прихована загроза: експерт розповіла, як вчасно розкрити замаскований рак шкіри на вашому тілі

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Фото: Adobe Stock | Рак шкіри може з'явитися на будь-якій ділянці шкіри, включно з підошвами ніг і навіть під нігтями

Доктор Хоуп Мітчелл, відомий дерматолог, поділилася досвідом і вказала, на що потрібно звертати увагу під час профілактичного самоогляду шкіри.

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Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями. Дерматолог з Огайо доктор Хоуп Мітчелл, авторитет у цій царині, наголошує на важливості самоогляду шкіри, який є воротами до раннього виявлення та ефективного лікування цього наполегливого ворога, пишеHealth Day.

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Доктор Мітчелл представляє рекомендації, що легко запам'ятовуються, з приводу того, на що треба звертати увагу для виявлення потенційних вогнищ недуги при самоогляді:

  • Асиметрія — пляма, що не збігається, як дві половини нерівного рівняння
  • Межа — нерівна або нечітка лінія, що відокремлює пляму від інших
  • Колір — калейдоскоп різних відтінків, від коричневих і чорних до білих, червоних і синіх
  • Діаметр — зазвичай більший, ніж гумка для олівця, але розміру не можна довіряти — він може бути меншим
  • Форма — непостійна і незвичайна форма, завжди в русі

Не менш важливими є й інші різновиди раку шкіри — базальноклітинна карцинома і глибока сквамозно-клітинна карцинома, яка повільно зростає. Кожен із них має своє унікальне маскування — від куполоподібних або блискучих рожевих наростів до стійких виразок і червоних шорстких плям.

Доктор Мітчелл наполягає на тому, щоб під час самоогляду шкіри жодна ділянка не залишалася недослідженою. Родимки, ластовиння, пігментні плями, руки і ноги, рот, очі, навіть такі часто випущені з уваги ділянки тіла, як геніталії та сідниці. І не втрачайте пильності, якщо у вас темна шкіра. Він може спритно проникати в недоступні для сонячного проміння місця, наприклад, на нижній бік нігтів, долоні або підошви.

Мітчелл пропонує покроковий процес дослідження всього тіла:

  • Встаньте перед дзеркалом на повний зріст, огляньте себе спереду назад і з боку в бік, витягнувши руки вгору
  • Приділіть особливу увагу передпліччям, пахвам, нігтям і долоням, зігнувши руки в ліктях для кращого огляду
  • Тильний бік ніг і ступні, нігті на пальцях, проміжки між пальцями та підошви ніг потребують ретельного огляду
  • Скористайтеся ручним дзеркалом, щоб уважно оглянути шию, шкіру голови, спину та сідниці, розділивши волосся для ретельнішого огляду голови

"Зафіксуйте стан шкіри та нігтів, відзначаючи будь-які зміни, — радить лікар, — Залучіть другу пару очей для таких складних ділянок, як шкіра голови та спини. І якщо ви помітите щось не на своєму місці, свербіж, зміни або кровотечу, не зволікайте. Зверніться до сертифікованого дерматолога".

Раніше Фокус писав про найменший у світі рак. Вчені, які виявили таку знахідку, потрапили до Книги рекордів Гіннесса.

А так само Фокус розвіював міфи про рак шкіри. Хоча найбільш поширеною причиною раку шкіри є ультрафіолетове опромінення сонця та солярію, існують і інші фактори, які можуть підвищити ймовірність розвитку цього захворювання.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.