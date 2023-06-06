Прихована загроза: експерт розповіла, як вчасно розкрити замаскований рак шкіри на вашому тілі

Доктор Хоуп Мітчелл, відомий дерматолог, поділилася досвідом і вказала, на що потрібно звертати увагу під час профілактичного самоогляду шкіри.

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Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями. Дерматолог з Огайо доктор Хоуп Мітчелл, авторитет у цій царині, наголошує на важливості самоогляду шкіри, який є воротами до раннього виявлення та ефективного лікування цього наполегливого ворога, пишеHealth Day.

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Доктор Мітчелл представляє рекомендації, що легко запам'ятовуються, з приводу того, на що треба звертати увагу для виявлення потенційних вогнищ недуги при самоогляді:

Асиметрія — пляма, що не збігається, як дві половини нерівного рівняння

Межа — нерівна або нечітка лінія, що відокремлює пляму від інших

Колір — калейдоскоп різних відтінків, від коричневих і чорних до білих, червоних і синіх

Діаметр — зазвичай більший, ніж гумка для олівця, але розміру не можна довіряти — він може бути меншим

Форма — непостійна і незвичайна форма, завжди в русі

Не менш важливими є й інші різновиди раку шкіри — базальноклітинна карцинома і глибока сквамозно-клітинна карцинома, яка повільно зростає. Кожен із них має своє унікальне маскування — від куполоподібних або блискучих рожевих наростів до стійких виразок і червоних шорстких плям.

Доктор Мітчелл наполягає на тому, щоб під час самоогляду шкіри жодна ділянка не залишалася недослідженою. Родимки, ластовиння, пігментні плями, руки і ноги, рот, очі, навіть такі часто випущені з уваги ділянки тіла, як геніталії та сідниці. І не втрачайте пильності, якщо у вас темна шкіра. Він може спритно проникати в недоступні для сонячного проміння місця, наприклад, на нижній бік нігтів, долоні або підошви.

Мітчелл пропонує покроковий процес дослідження всього тіла:

Встаньте перед дзеркалом на повний зріст, огляньте себе спереду назад і з боку в бік, витягнувши руки вгору

Приділіть особливу увагу передпліччям, пахвам, нігтям і долоням, зігнувши руки в ліктях для кращого огляду

Тильний бік ніг і ступні, нігті на пальцях, проміжки між пальцями та підошви ніг потребують ретельного огляду

Скористайтеся ручним дзеркалом, щоб уважно оглянути шию, шкіру голови, спину та сідниці, розділивши волосся для ретельнішого огляду голови

"Зафіксуйте стан шкіри та нігтів, відзначаючи будь-які зміни, — радить лікар, — Залучіть другу пару очей для таких складних ділянок, як шкіра голови та спини. І якщо ви помітите щось не на своєму місці, свербіж, зміни або кровотечу, не зволікайте. Зверніться до сертифікованого дерматолога".

Раніше Фокус писав про найменший у світі рак. Вчені, які виявили таку знахідку, потрапили до Книги рекордів Гіннесса.

А так само Фокус розвіював міфи про рак шкіри. Хоча найбільш поширеною причиною раку шкіри є ультрафіолетове опромінення сонця та солярію, існують і інші фактори, які можуть підвищити ймовірність розвитку цього захворювання.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.