Новий рекорд. Вчені виявили найменший у світі рак шкіри: його не так просто побачити

За те, що вченим удалося зробити таке відкриття, вони потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

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Майже невидимий людським оком, найменший у світі рак шкіри, розмір якого становить лише 0,65 мм, виявили американські медики, і за це були занесені до Книги рекордів Гіннесса. Найголовніше, що у пацієнтки рак був виявлений на ранній стадії і не встиг поширитися далі, пише IFLScience.

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Американка Крісті Стаатс записалася на прийом до викладача Орегонського університету здоров'я і науки дерматолога Александра Вітковського, щоб отримати консультацію щодо шкірного новоутворення, що її турбує. Як виявилось, воно було доброякісним, але вчений виявив ще одну проблему на шкірі пацієнтки.

Під час огляду Вітковський помітив крихітну цятку на правій щоці Стаатс, яку відразу не так просто й помітити. Її розміри становили лише 0,65 міліметра, але це новоутворення мало деякі особливості, які насторожили лікаря.

Вчений використовував спеціальні прилади візуалізації, щоб визначити, що це насправді рак шкіри, тобто дуже крихітна меланома. Наступні випробування підтвердили попередній діагноз.

Вчений використовував спеціальні прилади візуалізації, щоб визначити, що це насправді рак шкіри, тобто дуже крихітна меланома Фото: IFLS

"Я сфотографував цятку, потім виконав додаткову візуалізацію за допомогою відбивної конфокальної мікроскопії, і результати показали наявність меланоми. Я тоді сказав Крісті, що швидше за все це найменший у світі рак шкіри. Адже таких раніше ще не виявляли", — каже Вітковський.

За те, що вченим вдалося зробити таке відкриття, вони потрапили до Книги рекордів Гіннеса Фото: IFLS

За словами вчених, пацієнтці просто пощастило, що в цьому дослідному центрі є найсучасніші прилади для виявлення раку шкіри на ранній стадії.

Після того, як медики описали свій унікальний випадок, стаття пройшла рецензування і діагноз був підтверджений, представники Книги рекорду Гіннеса офіційно визнали це відкриття, як найменший у світі рак шкіри з коли-небудь виявлених.

Вважається, що меланома становить лише близько 1% від загальної кількості випадків появи раку шкіри. Але від меланоми помирає більше людей, ніж у результаті появи інших видів пухлин на шкірі.

За оцінками Американського онкологічного товариства, у 2023 році тільки в США буде діагностовано 97610 нових випадків меланоми. Тому раннє виявлення цього виду раку має дуже важливе значення.

Фокус вже писало про те, що вчені визначили причину пошкодження серця при лікуванні раку. Вони ідентифікували білки у крові, пов'язані з підвищенням ризику ушкодження серця внаслідок проведення терапії.