Новый рекорд. Ученые обнаружили самый маленький в мире рак кожи: его не так просто увидеть

За то, что ученым удалось сделать такое открытие, они попали в Книгу рекордов Гиннесса.

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Почти невидимый человеческим глазом, самый маленький в мире рак кожи, размер которого составляет всего 0,65 мм, обнаружили американские медики, за то были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Самое главное, что у пациентки рак был обнаружен на самой ранней стадии и не успел распространиться дальше, пишет IFLScience.

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Американка Кристи Стаатс записалась на прием к преподавателю Орегонского университета здоровья и науки дерматологу Александру Витковски, чтобы получить консультацию касательно беспокоящего ее кожного новообразования. Как оказалось, оно было доброкачественным, но ученый обнаружил еще одну проблему на коже пациентки.

При осмотре Витковски заметил крошечное пятнышко на правой щеке Стаатс, которое сразу не так просто и заметить. Его размеры составляли всего 0,65 миллиметра, но это новообразование имело некоторые особенности, которые насторожили врача.

Ученый использовал специальные приборы визуализации, чтобы определить, что это на самом деле это рак кожи, то есть очень крошечная меланома. Следующие тесты подтвердили предварительный диагноз.

Ученый использовал специальные приборы визуализации, чтобы определить, что это на самом деле это рак кожи, то есть очень крошечная меланома Фото: IFLS

"Я сфотографировал пятнышко, затем выполнил дополнительную визуализацию с помощью отражательной конфокальной микроскопии, и результаты показали наличие меланомы. Я тогда сказал Кристи, что скорее всего это самый маленький в мире рак кожи. Ведь таких раньше еще не обнаруживали", — говорит Витковски.

За то, что ученым удалось сделать такое открытие, они попали в Книгу рекордов Гиннесса Фото: IFLS

По словам ученых, пациентке просто повезло, что в этом исследовательском центре имеются необходимые самые современные приборы для выявления рака кожи на ранней стадии.

После того, как медики описали свой уникальный случай, статья прошла рецензирование и диагноз был подтвержден, представители Книги рекорда Гиннесса официально признали это открытие, как самый маленький в мире рак кожи из когда-либо обнаруженных.

Считается, что меланома составляет всего около 1% от общего числа случаев появления рака кожи. Но от меланомы умирает больше людей, чем в результате появления других видов опухолей на коже.

По оценкам Американского онкологического общества, в 2023 году только в США будет диагностировано 97 610 новых случаев меланомы. Поэтому раннее обнаружения этого вида рака имеет очень важное значение.

Фокус уже писало том, что ученые определили причину повреждения сердца при лечении рака. Они идентифицировали белки в крови, которые связаны с повышением риска повреждения сердца в результате проведения терапии.