Научный прорыв. Ученые определили причину повреждения сердца при лечении рака

Исследователи стали на шаг ближе к устранению серьезного побочного эффекта при лечении рака.

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При лечении рака по-прежнему существует много негативных последствий для здоровья. Но ученые теперь стали на шаг ближе к тому, чтобы устранить один из побочных эффектов такого лечения — повреждения сердца или кардиотоксичности, пишет New Atlas.

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Кардиотоксичность — это повреждение сердца, которое возникает в результате лечения некоторых видов рака и принимаемых лекарств. Такой побочный эффект может появиться и через несколько лет после окончания лечения от рака. В том числе и у взрослых, которые лечились от рака в детстве. Такое повреждение мешает сердцу нормально перекачивать кровь и может привести к сердечной недостаточности.

Ученые из Университетского колледжа Лондона смогли идентифицировать 33 белка в крови, которые связаны с повышенным риском развития ряда сердечных заболеваний, включая сердечную недостаточность и они в то же время являются мишенями для многих методов лечения рака, но также вызывают повреждения сердца.

"Белки, которые мы обнаружили в рамках нашего исследования, помогут ускорить создание таких лекарств в будущем, чтобы использовать новые методы лечения как рака, так и болезней сердца. Таким образом ученые станут более уверенными в действии разрабатываемых ими лекарств, чтобы избежать появления повреждений сердца", — говорит Флориан Шмидт из Университетского колледжа Лондона, Великобритания.

По словам ученых, их новое открытие способствует разработке лекарств от рака, которые не влияют на обычные белки, а также препаратов, которые не будут вредить тем людям, которые имеют проблемы с сердцем.

По словам исследователей, несмотря на успехи в лечении раковых опухолей, одним из последствий действия существующих методов лечения стал риск повреждения сердца. Поэтому есть шанс, что новые методы лечения избавят людей от появления такого побочного эффекта.

Как уже писал Фокус, новое исследование Ньюкаслского университета предполагает, что китайское растение астрагал может помочь сберечь сердце после сердечного приступа.

Также Фокус уже писал о том, что в США подросток ожил после того как его сердце не билось 2 часа. У Сэмми Берко остановилось сердце во время занятий скалолазанием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.