Врачи уже сдались: в США подросток ожил после того как его сердце не билось 2 часа (фото)

У Сэмми Берко остановилось сердце во время занятий скалолазанием. Работники спортзала и врачи не переставали делать подростку сердечно-легочную реанимацию в течение двух часов, прежде чем его объявили мертвым. Родители прощались с сыном, когда мальчик зашевелился.

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16-летний Сэмми Берко из Техаса (США) занимался скалолазанием, когда его сердце остановилось. Мальчик вернулся к жизни в больнице, через два часа сердечно-легочной реанимации, хотя врачи уже объявили его мертвым. Об этом пишет The Independent.

После остановки сердца Сэмми сотрудники спортзала, служба экстренного реагирования и врачи в больнице, куда его доставили, продолжали делать сердечно-легочную реанимацию. Спустя два часа они сдались и сообщили его семье, что "его больше нет".

Убитые горем родители прощались с Сэмми, когда подросток внезапно начал двигаться.

"Я начала с ним разговаривать, просто говоря ему, как сильно я его люблю и сожалею, что мы не знали, как его спасти. Внезапно, когда я начала молиться, мой муж сказал, что наш сын шевелится", — рассказала мама мальчика, Дженнифер Берко.

Мать подростка бросились за помощью к медицинскому персоналу, который был сбит с толку, увидев, что Сэмми действительно жив.

Мальчик потерял чувствительность в ногах и теперь он снова учится ходить Фото: FOX News

"Каждый из них потом приходил к нам и говорил, что никогда раньше не видели ничего подобного. Никогда. Они никогда никого не объявляли мертвым, кто потом оживал. Это чувство, когда я вижу его сердцебиение, не передать. Для этого нет слов. Мы просто стояли там и плакали от счастья", — сказала Дженнифер.

Хотя мозг Сэмми оставался без кислорода в течение не менее пяти минут, он только кратковременно потерял память. Во время остановки сердца подросток получил ишемическую травму позвоночника и потерял чувствительность в ногах, теперь он снова учится ходить.

Родители подростка утверждают, что этот эпизод, возможно, вызван редким генетическим заболеванием, которое унесло жизнь его брата Фрэнки три года назад. В настоящее время мальчик и его мать проходят курс лечения.

Издание NewYorkPost пишет, что Дженнифер, Сэмми и Фрэнки жили с катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией (CPVT), но не знали о своем диагнозе. Это редкое генетическое заболевание, поражающее сердце.

Ранее Фокус писал, что медсестра с силой бросила ребенка в кроватку лицом вниз. 29-летня Аманда Берк была обвинена в том, что подвергла жизнь новорожденного опасности. Женщину арестовали и уволили с работы.

Также сообщалось, что в Китае парень нашел потерянный беспроводной наушник в желудке. Сяоюн включил музыку, чтобы найти его, и был потрясен, когда услышал приглушенный звук из своего тела.