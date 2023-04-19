Лікарі вже здалися: у США підліток ожив після того, як його серце не билося 2 години (фото)

У Семмі Берко зупинилося серце під час занять скелелазінням. Працівники спортзалу та лікарі не переставали робити підлітку серцево-легеневу реанімацію протягом двох годин, перш ніж його оголосили мертвим. Батьки прощалися із сином, коли хлопчик заворушився.

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16-річний Семмі Берко з Техасу (США) займався скелелазінням, коли його серце зупинилося. Хлопчик повернувся до життя в лікарні, через дві години серцево-легеневої реанімації, хоча лікарі вже оголосили його мертвим. Про це пише The Independent.

Після зупинки серця Семмі співробітники спортзалу, служба екстреного реагування та лікарі в лікарні, куди його доставили, продовжували робити серцево-легеневу реанімацію. Через дві години вони здалися і повідомили його сім'ї, що "його більше немає".

Роздавлені горем батьки прощалися із Семмі, коли підліток раптово почав рухатися.

"Я почала з ним розмовляти, просто кажучи, як сильно я його люблю і жалкую, що ми не знали, як його врятувати. Раптом, коли я почала молитися, мій чоловік сказав, що наш син ворушиться", — розповіла мама хлопчика, Дженніфер Берко.

Мати підлітка кинулися за допомогою до медичного персоналу, який був спантеличений, побачивши, що Семмі дійсно живий.

Хлопчик втратив чутливість у ногах і тепер він знову вчиться ходити Фото: FOX News

"Кожен із них потім приходив до нас і говорив, що ніколи раніше не бачили нічого подібного. Ніколи. Вони ніколи нікого не оголошували мертвим, хто потім оживав. Це почуття, коли я бачу його серцебиття, не передати. Для цього немає слів. Ми просто стояли там і плакали від щастя", — сказала Дженніфер.

Хоча мозок Семмі залишався без кисню протягом п'яти хвилин, він лише короткочасно втратив пам'ять. Під час зупинки серця підліток отримав ішемічну травму хребта та втратив чутливість у ногах, тепер він знову вчиться ходити.

Батьки підлітка стверджують, що цей епізод, можливо, викликаний рідкісним генетичним захворюванням, яке забрало життя його брата Френкі три роки тому. Тепер хлопчик та його мати проходять курс лікування.

Видання NewYorkPost пише, що Дженніфер, Семмі та Френкі жили з катехоламінергічною поліморфною шлуночковою тахікардією (CPVT), але не знали про свій діагноз. Це рідкісне генетичне захворювання, що вражає серце.

Раніше Фокус писав, що медсестра з силою кинула дитину в ліжечко обличчям униз. 29-річна Аманда Берк була звинувачена в тому, що наразила життя новонародженого на небезпеку. Жінку заарештували та звільнили з роботи.

Також повідомлялося, що в Китаї хлопець знайшов втрачений бездротовий навушник у шлунку. Сяоюн увімкнув музику, щоб знайти його, і був приголомшений, коли почув приглушений звук зі свого тіла.