Усередині почала грати музика: хлопець знайшов втрачений бездротовий навушник у шлунку (фото)
Сяоюн засинав у бездротових навушниках, але, прокинувшись, виявив, що один із них загубився. Він увімкнув музику, щоб знайти його, і був приголомшений, коли почув приглушений звук зі свого тіла.
Житель Китаю відомий під нікнеймом Сяоюн виявив зниклий бездротовий навушник усередині свого шлунка. Про це розповідає Daily Star.
Чоловік заснув у бездротових навушниках. Уночі він підвівся, щоб сходити в туалет, і помітив, що один із них зник. Сяоюн увімкнув музику, щоб знайти його, і був приголомшений, коли почув приглушений звук ізсередини свого тіла. Виявилося, що втрачений навушник продовжував працювати навіть у його шлунку.
Китаєць звернувся до лікарні, де йому зробили рентгенівський знімок і підтвердили його здогад. Лікарі призначили йому проносне. Якщо це не допоможе та навушник не вийде природним шляхом, то доведеться витягувати пристрій хірургічно.
Поки чоловік чекав огляду в лікарні, він увімкнув музику через навушник у шлунку своїм підписникам у соціальних мережах. Ізсередини його тіла долинала популярна пісня, яка часто звучить у китайських каналах в TikTok.
Раніше Фокус писав, що сімейна пара померла через неправильно приготовлену рибу. 84-річний Нг Чуан Сінг і його дружина 83-річна Лім Сіу Гуан купили рибу в перевіреного продавця, але їх ніхто не попередив, що вона отруйна.
Також повідомлялося, що в Британії дівчина дізналася, що помре незабаром після весілля. Ешлі Макмахон і Джон Прайс разом уже 11 років. Пара отримала спеціальну ліцензію на весілля в терміновому порядку та побралася в палаті лікарні, де британка проходить лікування від рідкісної хвороби.