Усередині почала грати музика: хлопець знайшов втрачений бездротовий навушник у шлунку (фото)

Сяоюн засинав у бездротових навушниках, але, прокинувшись, виявив, що один із них загубився. Він увімкнув музику, щоб знайти його, і був приголомшений, коли почув приглушений звук зі свого тіла.

Related video

Житель Китаю відомий під нікнеймом Сяоюн виявив зниклий бездротовий навушник усередині свого шлунка. Про це розповідає Daily Star.

Чоловік заснув у бездротових навушниках. Уночі він підвівся, щоб сходити в туалет, і помітив, що один із них зник. Сяоюн увімкнув музику, щоб знайти його, і був приголомшений, коли почув приглушений звук ізсередини свого тіла. Виявилося, що втрачений навушник продовжував працювати навіть у його шлунку.

Китаєць звернувся до лікарні, де йому зробили рентгенівський знімок і підтвердили його здогад. Лікарі призначили йому проносне. Якщо це не допоможе та навушник не вийде природним шляхом, то доведеться витягувати пристрій хірургічно.

Знімок підтвердив, що навушник, який зник, перебуває в шлунку чоловіка Фото: Houlang video/Weibo

Поки чоловік чекав огляду в лікарні, він увімкнув музику через навушник у шлунку своїм підписникам у соціальних мережах. Ізсередини його тіла долинала популярна пісня, яка часто звучить у китайських каналах в TikTok.

Раніше Фокус писав, що сімейна пара померла через неправильно приготовлену рибу. 84-річний Нг Чуан Сінг і його дружина 83-річна Лім Сіу Гуан купили рибу в перевіреного продавця, але їх ніхто не попередив, що вона отруйна.

Також повідомлялося, що в Британії дівчина дізналася, що помре незабаром після весілля. Ешлі Макмахон і Джон Прайс разом уже 11 років. Пара отримала спеціальну ліцензію на весілля в терміновому порядку та побралася в палаті лікарні, де британка проходить лікування від рідкісної хвороби.