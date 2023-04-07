Одружилися прямо у лікарні: у Британії дівчина дізналася, що помре незабаром після весілля

Ешлі Макмахон та Джон Прайс разом уже 11 років. Пара отримала спеціальну ліцензію на весілля в терміновому порядку і пов'язала себе шлюбом у палаті лікарні, в якій британка проходить лікування від рідкісної хвороби.

Related video

29-річній британці Ешлі Макмахон, якій сказали, що у неї "блювотний синдром", який викликає постійні напади нудоти, залишилося жити лише кілька днів. Вона дізналася про це незабаром після весілля зі своїм партнером. Про це розповідає The Mirror.

Жінка вперше звернулася до лікарів щодо своїх симптомів у 2018 році й навіть не підозрювала, що це стане початком чотирирічної боротьби за своє життя.

Спочатку вважалося, що Ешлі страждає на синдром циклічного блювання, але потім їй поставили діагноз "синдром полікістозних яєчників" (PCOS). Насправді ж стан дівчини виявився значно серйознішим. Після погіршення здоров'я у січні 2023 року її госпіталізували до Ліверпульської королівської лікарні, де їй поставили рідкісний та агресивний діагноз муцинозної карциноми яєчників, небезпечної форми раку.

Тепер їй лишилося жити зовсім небагато часу. Новина про хворобу стала для Ешлі справжнім шоком, вона дізналася про неї незабаром після весілля з її багаторічним партнером Джоном Прайсом, з яким раніше не була розписана.

"Важко передати словами, що ми відчували. Було відчуття, що нас поглинула земля. Про це важко навіть говорити. Це спустошило нас", — сказав партнер Ешлі.

Пара ліцензію на весілля в терміновому порядку і пов'язала себе шлюбом у лікарні Фото: Liverpool Echo

Пара, яка разом уже 11 років, отримала спеціальну ліцензію на весілля у терміновому порядку і пов'язала себе шлюбом у понеділок, 3 квітня.

"Ми знали, що маємо зробити це зараз, тому що ситуація ставала все гіршою. Лікарня зв'язалася із РАГСом для нас, і ми одружилися в окремій кімнаті в її палаті. Це було чарівно, я не міг просити нічого кращого. Лікарня зробила для нас усе можливе і я не можу висловити, як ми їй вдячні", — розповів Джон.

Раніше Фокус писав, що британка народила дочку, відзначену незвичайною родимою плямою. Батьки прозвали доньку "маленьким Купідоном". Родимка розташована на животі дівчинки, на рівні пупка. У лютому дівчинці виповниться рік, але за цей період родимка не зникла і не втратила свою форму.

Також повідомлялося, що наречена померла під час весілля, а її одразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення і несподівано відключилася. Лікарі у лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.