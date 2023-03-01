Наречений був не проти: наречена померла під час весілля, її одразу замінили на молодшу сестру

На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення та несподівано відключилася. Лікарі в лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько померлої нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.

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В Індії просто під час свого власного весілля молода дівчина знепритомніла й отримала серцевий напад. Про це повідомляє Daily Star.

Цей сумний інцидент стався перед храмом Бхагванешвар Махадева в Бхавнагарі. Коли Хетал — дочка чоловіка на ім'я Джинабхай Ратхор — виходила заміж за Вішала, сина Ранабха Бутабхая Алготара з села Нарі.

Гості заповнили все приміщення, на задньому плані лунали весільні пісні, але раптово святкування довелося припинити.

Під час церемонії дівчина поскаржилася на запаморочення, а потім раптово відключилася. Дівчина довго не приходила до тями, тоді родичі доставили її до лікарні, де лікарі констатували смерть від серцевого нападу.

[ + – ] Тіло покійної нареченої тимчасово залишили в морзі лікарні Фото: News18 Photo

Попри те, що родина оплакувала смерть Хеталу, родичі запропонували альтернативний план продовження весільної урочистості.

Батько померлої нареченої запропонував нареченому одружитися із сестрою його коханої, той погодився. Тіло покійної нареченої тимчасово залишили в морзі лікарні до завершення церемоній.

Раніше Фокус писав, що наречена випадково увімкнула диктофон на весіллі, слова гостей вразили молоду пару. Користувальниця TikTok випадково записала розмову гостей, яка відбувалася на весіллі, й дізналася, що про неї говорять гидоту за спиною.

Також повідомлялося, що скривджені дівчата зірвали весілля свого колишнього в Китаї. Китаєць на прізвище Чен із міста в Юньнані серйозно поплатився за те, що розбив серце багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його — ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом.