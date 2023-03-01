Жених был не против: невеста умерла во время свадьбы, ее сразу заменили на младшую сестру

На церемонии бракосочетания Хетал пожаловалась на головокружение и внезапно отключилась. Врачи в больнице лишь констатировали смерть девушки. Однако отец умершей невесты предложил жениху сыграть праздник с ее сестрой. Тот согласился.

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В Индии, прямо во время своей собственной свадьбы молодая девушка потеряла сознание и получила сердечный приступ. Об этом сообщает Daily Star.

Этот печальный инцидент произошел перед храмом Бхагванешвара Махадева в Бхавнагаре. Когда Хетал — дочь человека по имени Джинабхай Ратхор — выходила замуж за Вишала, сына Ранабхая Бутабхая Алготара из деревни Нари.

Гости заполнили все помещение, на заднем плане звучали свадебные песни, но внезапно празднование пришлось прекратить.

Во время церемонии, девушка пожаловалась на головокружение, а затем внезапно отключилась. Девушка долго не приходила в себя, тогда родственники доставили ее в больницу, где врачи констатировали смерть от сердечного приступа.

[ + – ] Тело усопшей невесты временно оставили в морге больницы Фото: News18 Photo

Несмотря на то, что семья оплакивала смерть Хетал, родственники предложили альтернативный план продолжения свадебного торжества.

Отец умершей невесты предложил жениху жениться на сестре своей возлюбленной, тот согласился. Тело усопшей невесты временно оставили в морге больницы до завершения церемоний.

Ранее Фокус писал, что невеста случайно включила диктофон на свадьбе, слова гостей поразили молодую пару. Пользовательница TikTok случайно записала разговор гостей, который происходил на свадьбе, и узнала, что о ней говорят гадости за спиной.

Также сообщалось, что обиженные девушки сорвали свадьбу своего бывшего в Китае. Китаец по фамилии Чен из города в Юньнани серьезно поплатился за то, что разбил сердце многих девушек. И если он предпочел их забыть, то они его – нет, и решили ему отомстить очень изощренным способом.