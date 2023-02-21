Обиженные девушки сорвали свадьбу своего бывшего в Китае (видео)

По данным СМИ, появление девушек с баннером на церемонии смутило не только жениха, но и гостей.

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Китаец по фамилии Чен из города в Юньнани серьезно поплатился за то, что разбил сердце многих девушек. И если он предпочел их забыть, то они его – нет, и решили ему отомстить очень изощренным способом, пишет Mirror.

Узнав о том, что бывший женится, брошенные им женщины явились к нему на свадьбу, держа в руках красный баннер, на котором было написано: "Мы команда бывших подружек Чена, сегодня мы вас уничтожим".

В видео, кадры которого облетели соцсети, девушки стоят молча перед женихом и невестой, лица которых красноречивее любых слов говорят о реакции на такой перфоманс. Гости начали подходить к пришедшим на церемонию и спрашивать, что те там делают.

Позже в интервью местному изданию Feidian Video Чен сказал, что случившееся его "очень смутило", а его новоиспеченная жена уже в день свадьбы с ним рассорилась. И она, и ее родители потребовали от мужчины объяснений.

Китаец признается, что в свое время "обижал многих девушек", объяснив подобное поведение незрелостью. В другие подробности он вдаваться не стал, но подчеркнул, что не сердится на бывших, и призвал других не повторять его ошибки молодости.

"Ты должен быть верен своей девушке, а не изменять ей. Если в будущем она решит высказать свое недовольство, тебе конец", – отметил Чен.

В Китае видео привлекло внимание, однако мало кто из пользователей сочувствовал жениху.

"Он не проявляет угрызений совести", "Как говорится, леопард не может изменить свои пятна", "Проблема не в количестве женщин, с которыми он встречался, а в том, что он причинял им боль. В противном случае они не стали бы протестовать против того, чтобы преподать ему урок", "Молодожены должны благодарить команду бывших подружек. Если бы я был на ее месте, я бы сразу с ним развелась", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус рассказывал о китайце, который, выиграв в лотерею 30 млн долларов, не сказал ничего своей семье. Он был уверен, что родственники, узнав о выигрыше, больше не захотят работать.