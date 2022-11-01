"Станут ленивыми": китаец выиграл в лотерею $30 млн и скрыл выигрыш от семьи

Мужчина пришел за выигрышем в мультяшном костюме, чтобы скрыть свою личность. Но по закону все деньги все равно являются совместным семейным активом.

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Житель КНР выиграл в лотерею огромную сумму — 30 миллионов долларов и не стал рассказывать своей семье о том, что он внезапно стал миллионером. Мужчина скрыл от родных свой выигрыш, поскольку убежден, что из-за больших денег они станут ленивыми и высокомерными. Об удачливом китайце пишет издание Asia One.

Счастливчик представился СМИ под псевдонимом "Мистер Ли", а за выигрышем явился в мультяшном костюме и с маской на лице. Удачливый игрок рассказал журналистам, что в восторге от свалившегося на него выигрыша, однако о том, что он сорвал куш не рассказал ни родным, ни близким. Впрочем, по закону все выигранные деньги считаются совместным активом супружеской пары.

"Я не сказал о своем выигрыше жене и ребенку. Я переживаю, что они начнут чувствовать свое превосходство над другими и перестанут усердно работать и учиться", — объяснил мужчина.

Счастливчик признался, что на протяжении десяти лет он регулярно играет в лотерею, но о таком выигрыше даже не мог и мечтать. По его словам, в этот раз он потратил 80 юаней ($11) на приобретение 40 лотерейных билетов и каждый из них заполнил одинаковой комбинацией чисел. Он сказал, что выбирал одни и те же семь номеров в течение последних нескольких лет, потому что они "выглядели приятными". В результате каждый выигрышный билет принес "Мистеру Ли" миллионы.

[ + – ] Выигрышные лотерейные билеты "Мистера Ли"

Как оказалось мужчина забрал себе не все легкие деньги — пять миллионов юаней (около $688 тысяч) он пожертвовал на благотворительность. В итоге после пожертвования и уплаты всех налогов "Мистеру Ли" досталось 171 млн юаней ($24 млн).

"Я еще не решил, и мне потребуется некоторое время, чтобы подумать, как использовать деньги", — рассказал "Мистер Ли".

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