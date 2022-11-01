"Стануть лінивими": китаєць виграв у лотерею $30 млн і приховав виграш від родини

Чоловік прийшов за виграшем у мультяшному костюмі, щоб приховати свою особистість. Але за законом всі гроші все одно є спільним сімейним активом.

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Житель КНР виграв у лотерею величезну суму — 30 мільйонів доларів і не розповідав своїй сім'ї про те, що він раптово став мільйонером. Чоловік приховав від рідних свій виграш, оскільки переконаний, що через великі гроші вони стануть лінивими та зарозумілими. Про удачливого китайця пише видання Asia One.

Щасливчик представився ЗМІ під псевдонімом "Містер Лі", а за виграшем з'явився у мультяшному костюмі та з маскою на обличчі. Удачливий гравець розповів журналістам, що в захваті від виграшу, що звалився на нього, проте про те, що він зірвав куш не розповів ні рідним, ні близьким. Втім, згідно із законом, усі виграні гроші вважаються спільним активом подружньої пари.

"Я не сказав про свій виграш дружині та дитині. Я переживаю, що вони почнуть відчувати свою перевагу над іншими і перестануть старанно працювати та навчатися", — пояснив чоловік.

Щасливчик зізнався, що протягом десяти років він регулярно грає у лотерею, але про такий виграш навіть не міг і мріяти. За його словами, цього разу він витратив 80 юанів ($11) на придбання 40 лотерейних білетів і кожен із них заповнив однаковою комбінацією чисел. Він сказав, що вибирав одні й ті самі сім номерів протягом останніх кількох років, бо вони "виглядали приємними". У результаті кожен виграшний квиток приніс "Містерові Лі" мільйони.

[ + – ] Виграшні лотерейні квитки "Містера Лі"

Як виявилося, чоловік забрав собі не всі легкі гроші — п'ять мільйонів юанів (близько $688 тисяч) він пожертвував на благодійність. У результаті після пожертвування та сплати всіх податків "Містерові Лі" дісталося 171 млн юанів ($24 млн).

"Я ще не вирішив, і мені буде потрібно деякий час, щоб подумати, як використовувати гроші", — розповів "Містер Лі".

Раніше на Філіппінах одразу 433 особи виграли джекпот у державній лотереї. Через те, що джекпот довелося розділити між усіма переможцями, гравці вимагали провести розслідування такого "майже неможливого" результату.

Житель Індії, який виявився в боргах, став власником лотерейного виграшу в 125 тис. доларів. Перед цим чоловік перебував у скрутному становищі через весілля дочки, яке коштувало йому 12 тис. доларів.