На Філіппінах одразу 433 особи виграли джекпот. Математик пояснив, як таке могло статися

Такий, здавалося б, неймовірний результат викликав масу обурень і підозр. Але вчений каже, що все вельми прозаїчніше.

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На вихідних Філіппіни розбурхала незвичайна новина — одразу 433 особи виграли джекпот у державній лотереї. Зрештою людям довелося поділити між собою 236 мільйонів песо (приблизно 4 мільйонів доларів), пише Science Alert.

Здавалося б, як таке взагалі можливе? Результати лотереї викликали хвилю обурень і підозр серед переможців і люди почали вимагати провести розслідування цього "майже неможливого" результату лотереї.

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Втім, на допомогу прийшов математик. Учений запевняє, що базове розуміння ймовірності та людської психології роблять цей результат не таким уже неправдоподібним.

Як працює лотерея

Кожен лотерейний квиток містить шість номерів від 1 до 55, а виграшна послідовність джекпоту визначається випадково. Власник квитка виграє джекпот, якщо шість номерів у ньому збігаються із шістьма номерами, що випали.

Так, кожен квиток має:

6 із 55 шансів отримати перший номер х на 5 із 54 шансів отримати другий х на 4 із 53 шансів отримати третій х на 3 із 53 шансів отримати четвертий х 2 з 51 шансу отримати п'ятий х на 1 із 50 шансів отримати шостий.

* де х — знак множення.

Зрештою кожен квиток має шанс виграти джекпот 1 із 28 989 675.

Які шанси зірвати джекпот

Математик стверджує, що не знаючи точної кількості проданих квитків неможливо вирахувати ймовірність отримання 433 виграшних квитків.

Згідно з однією з найпоширеніших оцінок, усього було продано майже 10 мільйонів квитків. Так, шанс виграти здається неймовірним — 1 з 1 з наступними 1224 нулями. Але все не так просто.

На думку вченого, такий підхід не враховує дані про людську поведінку та психологію. А варто було б.

Такий підхід передбачає, що кожен, хто купив квиток, має рівні шанси вибрати кожну з усіх можливих комбінацій. Але вчені давно помітили, що деякі комбінації чисел набагато популярніші за інші.

Більше психології, ніж ймовірності

Учений вважає, що варто звернути увагу на виграшні номери — 9, 18, 27, 36, 45 і 54. Поглянувши на ці числа та таблицю множення, можна простежити чітку закономірність чисел, що випадково випали. Математик вважає, що саме ця закономірність, найімовірніше, і привернула увагу людей.

Цікаво, що подібний спалах переможців спостерігався чотири роки тому у Великій Британії — п'ять із шести чисел були кратні семи. А потім у 2020 році у Південній Африці — тут перемогла серія чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Зрештою, учений вважає, що люди на диво погано розуміються на тому, як мав би виглядати рядок справді випадкових чисел. Доказом того, дослідження, в якому людей просили подумати про випадкове число. Унаслідок, з'ясувалося, що випробувані вдвічі частіше вибирали непарні числа, ніж парні.

Чи міг бути обман

На думку математика, сам факт того, що 433 особи купили виграшні квитки, ще не є вагомим доказом афери.

Однак, без інформації про те, скільки насправді було продано квитків державної лотереї, на жаль, немає можливості бути впевненими на 100%. Утім, дані з інших лотерей свідчать про те, що це число просто неможливо вважати чимось незвичайним.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося розрахувати роль щасливого випадку в існуванні життя на Землі.