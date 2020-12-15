Чистой воды удача. Ученые рассчитали роль счастливого случая в существовании жизни на Земле

Исследователи смоделировали 100 тыс. разных версий нашей планеты и прогнали их через сотню различных сценариев.

Ученые выяснили, что счастливый случай сыграл немаловажную роль в способности Земли поддерживать обитаемую среду в течение 3-4 млрд лет, необходимых для эволюции сложной жизни. Об этом сообщает New Atlas.

Как известно, Земля не всегда была приятным местом для жизни. В ее истории есть ледниковые периоды, время активного вулканизма и даже катастрофические удары астероидов.

Циклические массовые вымирания и изменения климата неоднократно подталкивали жизнь на Земле к краю пропасти. Однако планете каким-то образом удавалось оставаться обитаемой в течение последних 3-4 млрд лет – достаточно долго, чтобы одноклеточные формы жизни развились в людей.

В новом исследовании профессор Тоби Тиррелл из Университета Саутгемптона решил выяснить, как нашей планете удавалось оставаться пригодной для жизни и какую роль сыграла простая удача.

Для этого Тиррелл использовал суперкомпьютер Iridis, чтобы смоделировать 100 тыс. разных миров. Затем он смоделировал, как на их эволюцию повлияли климатические изменения в течение 3 млрд лет.

Эволюция каждой цифровой планеты моделировалась 100 раз, и в каждом прогоне в мирах происходили разные случайные события.

Как оказалось, из 100 тыс. смоделированных планет только одна была способна поддерживать обитаемость во всех 100 сценариях симуляции. Остальные миры, которые могли поддерживать пригодную для жизни температуру в течение 4 млрд лет, демонстрировали успех лишь в некоторых симуляциях. Таким образом, они имели меньшие шансы на развитие жизни.

Также было обнаружено, что 9%, или 8710 смоделированных планет могли поддерживать жизнь в течение 3 млрд лет в ходе 100 разных симуляций. Из них примерно 8 тыс. миров имели вероятность успеха менее 50 из 100 имитаций, а 4500 планет менее 10 из 100.

По мнению автора, пригодность Земли для жизни не была простой неизбежностью, а скорее планета и все живущие на ней виды были статистически удачливы в отношении всех экологических бедствий.

"Теперь мы понимаем, что Земля так долго оставалась пригодной для жизни отчасти благодаря удаче. Например, если бы астероид чуть большего размера упал на Землю или столкновение произошло в другое время, то Земля могла бы вообще потерять свою пригодность для жизни. Иными словам, если бы разумный наблюдатель мог попасть на раннюю Землю и рассчитать шансы на развитие жизни, то они могли оказаться достаточно низкими", – подытожил ученый.