Індієць, який загруз у боргах через будинок та весілля дочки, виграв у лотерею $125 тис.

Мохаммед Бава збирався продати своє житло, щоб розплатитися за кредитами, але йому пощастило зірвати куш.

Казкова історія відбулася в індійському штаті Керала. Там художник Мохаммед Бава, який загруз у боргах, виставив на торги свій будинок, щоб розплатитися за кредитами. Але почав купувати лотерейні білети. І буквально перед угодою виграв 125 тисяч доларів. Будинок продавати не довелося. Про це пише The News Minute.

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Аміна та Мохаммед Бава взяли кредит у банку та зайняли велику суму у родичів кілька місяців тому, щоб звести будинок. Також їм довелося витратитися на весілля доньки, що коштувало майже мільйон рупій (12 тисяч доларів). Сім'я була розорена. Мохаммед був готовий продати будинок, щоби розплатитися з боргами. Але, сподіваючись на успіх, він почав купувати лотерейні квитки.

І йому пощастило зірвати куш — він виграв 125 тисяч доларів.

[ + – ] Щасливий Мохаммед Бава біля свого врятованого будинку Фото: Соцсети

"Мені щойно вдалося врятувати наш будинок. Я досі не можу в це повірити", — розповів приголомшений художник.

Він уже майже продав будинок, бо виплатити борги не міг. У нього п'ятеро дітей: чотири дочки та син. Їхній 22-річний син Нізамуддін три тижні тому влаштувався продавцем у магазин електротоварів у Катарі. Дві молодші дочки все ще навчаються у школі, і сім'я ніяк не могла виплатити всі гроші.

"Останні чотири місяці ми всі були у такому стресі. Ми не могли погасити наші борги, оскільки доходів було дуже мало", — сказав Бава.

Коли родина чекала на покупця будинку, Бава вирішив прогулятися, щоб заспокоїтися. Він купив чотири квитки лотереї Fifty-Fifty, яку проводить уряд Керали. "Останні чотири місяці я купував лотереї, сподіваючись, що удача покладе край моїм стражданням", — зізнався він.

І вже за дві години він дізнався, що зірвав джек-пот. Після сплати боргів у нього залишиться не так багато грошей, але Бава вже повідомив, що допоможе своєму найкращому другові Ганешу з будівництвом будинку для його родини. Адже Ганеш завжди його підтримував та допомагав.

До пандемії коронавірусу у 2020 році родина Бави належала до середнього класу. Чоловік працював будівельним підрядником та непогано заробляв, але після кризи він втратив роботу.