Индиец, погрязший в долгах из-за дома и свадьбы дочери, выиграл в лотерею $125 тыс.

Мохаммед Бава собирался продать свое жилище, чтобы расплатится по кредитам, но ему повезло сорвать куш.

Сказочная история произошла в индийском штате Керала. Там, погрязший в долгах художник Мохаммед Бава выставил на торги свой дом, чтобы расплатиться по кредитам. Но начал покупать лотерейные билеты. И буквально перед сделкой выиграл 125 тысяч долларов. Дом продавать не пришлось. Об этом пишет The News Minute.

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Амина и Мохаммед Бава взяли кредит в банке и заняли крупную сумму у родственников несколько месяцев назад, чтобы построить дом. Также им пришлось потратиться на свадьбу дочери, что обошлось почти в миллион рупий (12 тысяч долларов). Семья была разорена. Мохаммед был готов продать дом, чтобы расплатиться с долгами. Но, надеясь на удачу, он начал покупать лотерейные билеты.

И ему повезло сорвать куш – он выиграл 125 тысяч долларов.

[ + – ] Счастливый Мохаммед Бава у своего спасенного дома Фото: Соцсети

"Мне только что удалось спасти наш дом. Я до сих пор не могу в это поверить", — рассказал потрясенный художник.

Он уже почти продал дом, так как выплатить долги был не в состоянии. У него пятеро детей: четыре дочери и сын. Их 22-летний сын Низамуддин три недели назад устроился продавцом в магазин электротоваров в Катаре. Две младшие дочери все еще учатся в школе, и семья никак не могла выплатить все деньги.

"Последние четыре месяца мы все были в таком стрессе. Мы не могли погасить наши долги, так как доходов было очень мало", — сказал Бава.

Когда семья ждала покупателя дома, Бава решил прогуляться, чтобы успокоиться. Он купил четыре билета лотереи Fifty-Fifty, проводимой правительством Кералы. "Последние четыре месяца я покупал лотереи, надеясь, что удача положит конец моим страданиям", — признался он.

И уже через два часа он узнал, что сорвал джек-пот. После уплаты долгов у него останется не так много денег, но Бава уже сообщил, что поможет своему лучшему другу Ганешу с постройкой дома для его семьи. Ведь Ганеш всегда его поддерживал и помогал.

До пандемии коронавируса в 2020 году семья Бавы принадлежала к среднему классу. Мужчина работал строительным подрядчиком и неплохо зарабатывал, но после кризиса он потерял работу.