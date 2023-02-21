Ображені дівчата зірвали весілля свого колишнього в Китаї (відео)

За даними ЗМІ, поява дівчат із банером на церемонії збентежила не лише нареченого, а й гостей.

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Китаєць на прізвище Чен із міста в Юньнані серйозно поплатився за те, що розбив серце багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його — ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом, пише Mirror.

Дізнавшись про те, що колишній одружується, кинуті ним жінки з'явилися до нього на весілля, тримаючи в руках червоний банер, на якому було написано: "Ми команда колишніх подружок Чена, сьогодні ми вас знищимо".

У відео, кадри якого облетіли соцмережі, дівчата стоять мовчки перед нареченим і нареченою, обличчя яких красномовніше за будь-які слова говорять про реакцію на такий перфоманс. Гості почали підходити до дівчат, які прийшли на церемонію і питати, що ті там роблять.

Пізніше в інтерв'ю місцевому виданню Feidian Video Чен сказав, що це його "дуже збентежило", а його новоспечена дружина вже в день весілля з ним посварилася. І вона, і її батьки вимагали від чоловіка пояснень.

Китаєць зізнається, що свого часу "ображав багатьох дівчат", пояснивши подібну поведінку незрілістю. В інші подробиці він вдаватися не став, але наголосив, що не гнівається на колишніх, і закликав інших не повторювати його помилок молодості.

"Ти маєш бути вірним своїй дівчині, а не зраджувати їй. Якщо в майбутньому вона вирішить висловити своє невдоволення, тобі кінець", — зазначив Чен.

У Китаї відео привернуло увагу, проте мало хто з користувачів співчував нареченому.

"Він не проявляє докорів совісті", "Як говориться, леопард не може змінити свої плями", "Проблема не в кількості жінок, з якими він зустрічався, а в тому, що він завдавав їм біль. Інакше вони не стали б протестувати проти того, щоб дати йому урок", "Молодята повинні дякувати команді колишніх подружок. Якби я був на її місці, я б відразу з ним розлучилася", — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус розповідав про китайця, який, вигравши в лотерею 30 млн доларів, не сказав нічого своїй родині. Він був упевнений, що родичі, дізнавшись про виграш, більше не захочуть працювати.