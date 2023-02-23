Невеста случайно включила диктофон на свадьбе: слова гостей поразили молодую пару

Пользовательница TikTok случайно записала разговор гостей, который происходил на свадьбе, и узнала, что о ней говорят гадости за спиной.

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Яя Кампен и ее жена случайно поймали родственников, жалующихся на то, что они не приглашают людей на свою свадьбу после того, как их однополый брак спровоцировал драму в семье. Об этом сообщает Daily Star.

Невеста поделилась историей о том, как она создала аудиокнигу пожеланий, купив старый телефон в благотворительном магазине. После свадьбы Яя слушала записи пожеланий, оставленных гостями на празднике. Однако она случайно наткнулась на разговор своей тети и двоюродного брата, который был зафиксирован чувствительным микрофоном. Видео стало популярным и набрало 3,2 миллиона просмотров.

В записи Яя услышала оскорбления, адресованные ей лично. Родственники назвали молодоженов безвкусными, и осудили их решение исключить некоторых людей из списка гостей.

"Как можно быть такими бестактными и невоспитанными?" — произнесла тетя невесты.

Девушка поделилась аудиозаписью в социальной сети и призвала пользователей приглашать на свадьбу только тех людей, которые их любят и не сомневаются в своих чувствах к ним. Многие люди были шокированы поведением родственников невесты и поддержали ее в комментариях.

"Это на самом деле душераздирающе. Мне так жаль, что ваша любовь не была отпразднована, как это должно было быть", — написал один из пользователей.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании брошенная невеста отгуляла свадьбу, на которую потратила $13 тысяч. 27-летняя Кейли Стенд не захотела расстраивать близких и просто так потерять все свои сбережения. В итоге она осталась довольна вечеринкой.

Также сообщалось, что обиженные девушки сорвали свадьбу своего бывшего в Китае. Китаец по фамилии Чен из города в Юньнани серьезно поплатился за то, что разбил сердце многих девушек. И если он предпочел их забыть, то они его – нет, и решили ему отомстить очень изощренным способом.