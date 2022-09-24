В Великобритании брошенная невеста отгуляла свадьбу, на которую потратила $13 тысяч (фото)

27-летняя Кейли Стенд не захотела расстраивать близких и просто так потерять все свои сбережения. В итоге она осталась довольна вечеринкой.

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В Великобритании невеста Кейли Стед продолжила гулять на свадьбе после того, как ее бросил жених. Подробности истории выяснило издание Express.

Пара встречалась с декабря 2018 года, а в августе 2020 года молодой человек сделал предложение. 27-летняя Кейли Стенд, работающая в страховой компании, вложила в свадьбу 15 сентября все свои сбережения — около 12 тысяч фунтов стерлингов (около $13 тыс. или более 484 тыс. грн), однако ее жених так и не пришел.

Девушка в последний раз видела своего возлюбленного накануне вечером около 16:00, а затем отправилась на девичник вместе со своими подружками. Молодожены договорились провести ночь раздельно, поэтому Кейли до последнего ничего не подозревала. Лишь за несколько минут до церемонии друзья и отец сообщили, что жених пропал и не выходит на связь.

[ + – ] Cвадьба Кейли Стенд Фото: Express

"Это был абсолютный шок, не было никаких причин подозревать, что он собирался меня бросить, но, увидев, что мои девочки тоже в бешенстве, я захотела изменить ситуацию, чтобы не вспоминать тот день с одной лишь грустью", — поделилась британка со СМИ.

Невеста до последнего не отчаивалась и продолжила приготовления к празднику в отеле Oxwich Bay Hotel в Гауэре, Уэльс. Когда ждать потенциального мужа стало бессмысленно, Кейли решила не расстраивать гостей и отгулять, как и было запланировано, пригласив с собой и гостей со стороны жениха. Вместе они устроили фотосессию, потанцевали и насладились банкетом.

[ + – ] Невеста Кейли Стенд с гостями на свадьбе Фото: Express

"В тот день было много счастливых моментов, таких как мое появление на свадьбе, прогулка с бенгальскими огнями, первый танец и разбивание свадебного торта. Я потратила все деньги и с нетерпением ждала вкусной еды, танцев с отцом, времяпровождения с семьей, так почему бы и нет?" — рассказал Кейли.

Единственное, что в итоге отменили — так это поездку на медовый месяц в Турцию. Девушка собрала вещи уже бывшего парня, отправила его родственникам и теперь живет одна. Друзья несколько дней неотлучно провели с Кейли, оставаясь даже ночевать, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Одна из подружек даже создала страницу GoFundMe и призвала пользователей сети жертвовать деньги, чтобы возместить брошенной невесте некоторые расходы на свадьбу.

[ + – ] Кейли Cтенд с подружками невесты Фото: Express

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