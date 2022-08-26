Киану Ривз удивил молодоженов на их свадьбе

Актер неожиданно явился на свадьбу британской пары

Киану Ривз порадовал своих поклонников, неожиданно явившись на их свадьбу. Об этом пишет Newsweek.

57-летний актер остановился в отеле в Нортгемптоншире. Там же местная пара праздновала свою свадьбу. Жених – Джеймс Роаднайт встретил знаменитость в баре отеля и пригласил Киану на торжество.

[ + – ] Киану Ривз с молодоженами Фото: Twitter Nikki Roadnight

Невеста Никки отметила, что актер был очень любезен и сказал, что обязательно придет на свадьбу чуть попозже.

"Мы не знали, исполнит он обещание, или нет, но даже просто поговорить с Ривзом было круто", — призналась невеста.

В Нортгемптоншире Киану Ривз оказался из-за работы. Он работает над документальным фильмом о "Формуле — 1" для Disney+.

[ + – ] Киану Ривз и счастливая невеста Никки Роаднайт Фото: Twitter Nikki Roadnight

Ранее он уже ошеломил посетителей местного паба The Fox and Hounds, явившись туда на ужин. Хозяин паба рассказал, что Киану съел вегетарианский салат "Цезарь" с фалафелем и запил его парой двойных виски. "Ему определенно понравился наш виски", — рассказал владелец по имени Дэнни.

"Это было так неожиданно. Когда он вошел я подумал: "Этот парень так похож на Киану Ривза", а это и, правда, был он. Он ужинал с шестью членами своей съемочной группы. Он был очень милым. Все хорошее, что вы о нем слышали – чистая правда", — сказал Дэнни.

Оказывается, это не первый раз, когда звезда "Матрицы" радует молодоженов в их особенный день.

В 2018 году он порадовал своих поклонников, которые праздновали свадьбу в Нью-Йорке.

[ + – ] Киану Ривз с молодоженами в Нью-Йорке

Напомним, ранее стало известно, что Киану Ривз снимется в сериале про первого официального серийного убийцу США, под названием "Дьявол в белом городе".

Доктор Генри Холмс построил отель, который в Чикаго прозвали "Замком". И превратил его в настоящий лабиринт для убийств в 1893 году.

Киану Ривз сыграет чикагского архитектора Дэниела Бернхэма, который спроектировал несколько известных зданий, в том числе Флэтайрон-билдинг на Манхэттене, Юнион-Стейшн в Вашингтоне, универмаг Селфриджис в Лондоне и Всемирную выставку в Чикаго. Именно прибывая на выставку, туристы становились жертвами Генри Холмса.