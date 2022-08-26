Кіану Рівз здивував молодят на їхньому весіллі

Актор зненацька з'явився на весілля британської пари

Кіану Рівз порадував своїх шанувальників, зненацька з'явившись на їхнє весілля. Про це пише Newsweek.

57-річний актор зупинився в готелі у Нортгемптонширі. Там само місцева пара святкувала своє весілля. Наречений — Джеймс Роаднайт зустрів знаменитість у барі готелю і запросив Кіану на урочистість.

[ + – ] Кіану Рівз із молодятами Фото: Twitter Nikki Roadnight

Наречена Ніккі зазначила, що актор був дуже люб'язний і сказав, що обов'язково прийде на весілля трохи згодом.

"Ми не знали, виконає він обіцянку, чи ні, але навіть просто поговорити з Рівзом було круто", — зізналася наречена.

У Нортгемптонширі Кіану Рівз опинився через роботу. Він працює над документальним фільмом про "Формулу-1" для Disney+.

[ + – ] Кіану Рівз і щаслива наречена Ніккі Роаднайт Фото: Twitter Nikki Roadnight

Раніше він приголомшив відвідувачів місцевого пабу The Fox and Hounds, з'явившись туди на вечерю. Хазяїн пабу розповів, що Кіану з'їв вегетаріанський салат "Цезар" з фалафелем і запив його парою подвійних віскі. "Йому безперечно сподобався наш віскі", — розповів власник на ім'я Денні.

"Це було так несподівано. Коли він увійшов я подумав: "Цей хлопець так схожий на Кіану Рівза", а це і, правда, був він. Він вечеряв із шістьма членами своєї знімальної групи. Він був дуже милим. Все хороше, що ви про нього чули — чиста правда", — сказав Денні.

Виявляється, це не вперше, коли зірка "Матриці" радує молодят у їхній особливий день.

У 2018 році він порадував своїх шанувальників, які святкували весілля у Нью-Йорку.

[ + – ] Кіану Рівз із молодятами у Нью-Йорку

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кіану Рівз зніметься в серіалі про першого офіційного серійного вбивцю США під назвою "Диявол у білому місті".

Лікар Генрі Холмс побудував готель, який у Чикаго прозвали "Замком". І перетворив його на справжній лабіринт для вбивств у 1893 році.

Кіану Рівз зіграє архітектора Чикаго Деніела Бернхема, який спроєктував кілька відомих будівель, зокрема Флетайрон-білдинг на Манхеттені, Юніон-Стейшн у Вашингтоні, універмаг Селфріджес в Лондоні і Всесвітню виставку в Чикаго. Саме прибуваючи на виставку, туристи стали жертвами Генрі Холмса.