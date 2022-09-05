Дженнифер Лопес и Бритни Спирс. Самые красивые свадьбы знаменитостей лета 2022

Лето прошло и сезон свадеб почти завершился, но многие селебрити выбрали именно этот год, чтобы связать себя узами брака

Лето — традиционное время для свадеб знаменитостей. В таблоидах его даже называют "сезоном свадеб". А лето 2022 стало особенным временем, ведь карантинные ограничения были сняты, и селебрити наконец смогли сыграть самые шикарные свадьбы, какие только могли пожелать.

Фокус выбрал самые красивые и самые долгожданные свадебные церемонии лета 2022.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Эта свадьба точно должна возглавлять список летних церемоний, ведь Беннифер шли к этому долгие 20 лет. Они обручились в 2002 году, но расторгли помолвку, так как давление и внимание к ним СМИ явно не способствовали романтическим настроениям. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес успели заключить по браку, разойтись, сойтись с новыми партнерами, но в 2021 году их поклонники были ошарашены новостью, что Беннифер снова вместе.

[ + – ] Первая свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Лас-Вегасе Фото: Соцсети

16 июля 2022 года Лопес и Аффлек буквально сбежали в Лас-Вегас, где поженились в знаменитой Little White Chapel, популярной у знаменитостей. Гостей почти не было: только дети и мать Джей Ло, но невеста меняла платья и после был медовый месяц в Париже.

Как оказалось, это была только тренировка перед грандиозной церемонией в имении Аффлека, к которой Беннифер подготовились по всем правилам и которая прошла через месяц после скромной и тайной церемонией в Вегасе.

[ + – ] Свадебных платьев у Дженнифер Лопес было три Фото: Ralph Lauren [ + – ] Свадебных платьев у Дженнифер Лопес было три Фото: Chris Appleton/Instagram

Свадьба длилась три дня, были приглашены несколько сотен гостей, а невеста три раза меняла платья от Ralph Lauren.

И это если не считать прочих нарядов, которые Лопес надевала на свадебный завтрак и прочие празднества.

Фото: On The JLo Фото: Chris Appleton/Instagram Фото: On The JLo Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Chris Appleton/Instagram

"В тот момент, когда он увидел, как я иду к нему по лестнице, все обрело смысл. В то же время было невероятно трудно поверить в происходящее, будто это прекрасный сон, и ты не хочешь просыпаться. Некоторые старые раны были залечены в тот день, и груз прошлого наконец упал с наших плеч. Полный круг — и совсем не так, как мы планировали. Гораздо лучше", — написала певица в своем блоге, где, радуя поклонников, теперь выкладывает снимки с церемонии, отказавшись предоставлять эксклюзивные права таблоидам.

Второй медовый месяц счастливые молодожены провели в Италии.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Не менее долгожданной, но более драматичной была свадьба поп-звезды Бритни Спирс и ее бойфренда, начинающего актера Сэма Асгари.

[ + – ] Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Они начали встречаться еще когда Бритни была под опекой своего отца, который контролировал буквально каждый ее шаг и заставлял работать на износ, пичкая таблетками.

Свадьба стала триумфом Бритни, которая освободилась от многолетнего контроля и обрела свободу. Пара поженилась 9 июня в Лос-Анджелесе. Платье для невесты создала ее давняя подруга Донателла Версаче. На церемонию пришли друзья Бритни: Мадонна, Пэрис Хилтон, Селена Гомес, Дрю Бэрримор и многие другие.

Фото: Instagram parishilton Фото: Britney Spears/Instagram Фото: Britney Spears/Instagram Фото: Britney Spears/Instagram

Примечательно, но на церемонии не было родственников невесты. Родителей, брата и сестру она не пригласила по понятным причинам, но ее сыновья Джейден и Престон не пришли, потому что по их мнению, это "выглядело бы странно", ведь больше никого на церемонии из родственников не было.

Зато в имение пытался прорваться бывший муж Бритни – Джейсон Александр, и едва не сорвал свадьбу. Но вечеринка все равно удалась.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри

Свадьбу креативный директор и дизайнер Симон Порт Жакмюс сыграл уже под конец лета, 27 августа. Модельер сочетался браком со своим давним бойфрендом, владельцем рекламной компании Yoann et Marco, Марко Маэстри.

[ + – ] Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри

Церемония хоть и была шикарной, с десятками гостей, но получилась очень личной. Жакмюс устроил торжество в деревне Шарлеваль, Франция, где провел свое детство.

Фото: JACQUEMUS Фото: JACQUEMUS Фото: JACQUEMUS Фото: JACQUEMUS

К алтарю его вела его обожаемая бабушка Лилин, которая поддерживала его во всех начинаниях, а свадебный ужин устроили под столетними буками в замке Шато де Бонневаль, куда сам Жакмюс ездил в детстве на велосипеде.

Поприветствовать молодоженов вышли все жители деревни, а на свадьбу съехались знаменитые друзья пары: Дуа Липа, Мика Арганьяраз, Тина Кунаки, Амина Муадди, Жанна Дамас и другие.

Александра Даддарио и Эндрю Форм

Звезда сериалов "Почему женщины убивают" и "Белый Лотос" познакомилась со своим избранником романтично, на улице Нью-Йорка, в 2020 году во время пандемии. Хотя до этого Даддарио и Эндрю Форм, известный и успешный продюсер могли столкнуться десятки раз на премьерах и светских мероприятиях.

[ + – ] Александра Даддарио и Эндрю Форм устроили свадьбу в Новом Орлеане Фото: Instagram alexandradaddario

Встретились они случайно, потому что рейсы Даддарио и Форма перенесли и после уже не расставались.

Изначально актриса хотела свадьбу в Италии, чтобы "пить итальянские вина" три дня подряд, но потом остановила свой выбор на романтичном Новом Орлеане.

[ + – ] Александра Даддарио и Эндрю Форм устроили свадьбу в Новом Орлеане Фото: Instagram alexandradaddario [ + – ] Александра Даддарио и Эндрю Форм устроили свадьбу в Новом Орлеане Фото: Instagram alexandradaddario

Свадьба прошла в ретро-стиле в Preservation Hall, одном из самых старых зданий Нового Орлеана, а вечеринку устроили в джаз-клубе во Французком квартале.

Лорд Гарри Далмени, босс Sotheby's и Харриет Клэпэм

Британские селебрити решили не отставать от заокеанских, и свадьба лорда Гарри Далмени, 54-летнего главы аукционного дома Sotheby's, прошла по всем английским канонам высшего света в начале августа.

[ + – ] Лорд Гарри Далмени, босс Sotheby's и Харриет Клэпэм Фото: Instagram thingsizzyloves

Церемония в родовом замке в Шотландии, волынщики на церемонии, шестиярусный торт, который лорд разрезал огромным тесаком, 300 высокопоставленных гостей, килты и фамильная бриллиантовая тиара на невесте, словом, свадьба вышла на славу.

Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves

Лорд Далмени встречался с богатыми наследницами и был женат на видном политике, Кэролайн Даглиш, члене Консервативной партии, но в спутницы жизни себе выбрал Харриет Клэпэм – 33-летнего консультанта по искусству, с которой познакомился на работе.

Британский миллиардер Алан Ховард и шеф-повар Кэролайн Байрон

Как не хороша была свадьба лорда Далмени, но британский миллиардер Алан Ховард, известный своей скрытностью, устроил в июне свадьбу, которая вполне может назваться самой дорогой свадьбой этого лета и этого года.

[ + – ] Алан Ховард и Кэролайн Байрон Фото: Getty Images

По слухам, он потратил на нее 10 миллионов фунтов. И только три миллиона ушли на гонорар Леди Гаги, которая выступала на вечеринке.

[ + – ] Леди Гага на свадьбе Алана Ховарда Фото: Соцсети [ + – ] Леди Гага на свадьбе Алана Ховарда Фото: Соцсети

59-летний Ховард женился на 33-летней Кэролайн Байрон – известном модном шеф-поваре, владелице компании Simply Caro.

Церемония прошла в Италии, на старинной вилле Ольмо на озере Комо, которую закрыли на месяц, чтобы подготовить к торжеству. Что обошлось счастливому жениху еще в миллион фунтов.

Шарлотта, внучка Руперта Мердока и рэпер Люк Стори

Великий и ужасный Руперт Мердок прославился своим баснословным богатством и своими не менее громкими и разорительными разводами. Только недавно он развелся с супермоделью Джерри Холл, что явно обошлось ему в миллионы фунтов стерлингов.

Но ради внучки Шарлотты, одной из 13 своих внуков и внучек, Руперт отложил хлопоты с разводом и явился в идиллическую английскую деревню, где 21-летняя Шарлотта устроила свадьбу в готическом стиле в начале июля.

[ + – ] Свадьба Шарлотты Фрейд

Гостей собралось немало, прибыли и родители невесты: Элизабет Мердок, которую называют одной из самых влиятельных женщин Великобритании и Мэтью Фрейд – правнук того самого Зигмунда Фрейда.

Свадьба вышла очень английской, и церемония состоялась в маленькой средневековой церкви Святой Марии.