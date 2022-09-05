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Стиль жизни

Дженнифер Лопес и Бритни Спирс. Самые красивые свадьбы знаменитостей лета 2022

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Фото: OnTheJlo.com | Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала главным событием лета 2022

Лето прошло и сезон свадеб почти завершился, но многие селебрити выбрали именно этот год, чтобы связать себя узами брака

Лето — традиционное время для свадеб знаменитостей. В таблоидах его даже называют "сезоном свадеб". А лето 2022 стало особенным временем, ведь карантинные ограничения были сняты, и селебрити наконец смогли сыграть самые шикарные свадьбы, какие только могли пожелать.

Фокус выбрал самые красивые и самые долгожданные свадебные церемонии лета 2022.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Эта свадьба точно должна возглавлять список летних церемоний, ведь Беннифер шли к этому долгие 20 лет. Они обручились в 2002 году, но расторгли помолвку, так как давление и внимание к ним СМИ явно не способствовали романтическим настроениям. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес успели заключить по браку, разойтись, сойтись с новыми партнерами, но в 2021 году их поклонники были ошарашены новостью, что Беннифер снова вместе.

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Первая свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Лас-Вегасе
Фото: Соцсети

16 июля 2022 года Лопес и Аффлек буквально сбежали в Лас-Вегас, где поженились в знаменитой Little White Chapel, популярной у знаменитостей. Гостей почти не было: только дети и мать Джей Ло, но невеста меняла платья и после был медовый месяц в Париже.

Как оказалось, это была только тренировка перед грандиозной церемонией в имении Аффлека, к которой Беннифер подготовились по всем правилам и которая прошла через месяц после скромной и тайной церемонией в Вегасе.

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Свадебных платьев у Дженнифер Лопес было три
Фото: Ralph Lauren
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Свадебных платьев у Дженнифер Лопес было три
Фото: Chris Appleton/Instagram

Свадьба длилась три дня, были приглашены несколько сотен гостей, а невеста три раза меняла платья от Ralph Lauren.

И это если не считать прочих нарядов, которые Лопес надевала на свадебный завтрак и прочие празднества.

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Фото: On The JLo
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Фото: Chris Appleton/Instagram
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Фото: On The JLo
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Фото: Jennifer Lopez/Facebook
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Фото: Chris Appleton/Instagram
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"В тот момент, когда он увидел, как я иду к нему по лестнице, все обрело смысл. В то же время было невероятно трудно поверить в происходящее, будто это прекрасный сон, и ты не хочешь просыпаться. Некоторые старые раны были залечены в тот день, и груз прошлого наконец упал с наших плеч. Полный круг — и совсем не так, как мы планировали. Гораздо лучше", — написала певица в своем блоге, где, радуя поклонников, теперь выкладывает снимки с церемонии, отказавшись предоставлять эксклюзивные права таблоидам.

Второй медовый месяц счастливые молодожены провели в Италии.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Не менее долгожданной, но более драматичной была свадьба поп-звезды Бритни Спирс и ее бойфренда, начинающего актера Сэма Асгари.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари
Фото: Britney Spears/Instagram

Они начали встречаться еще когда Бритни была под опекой своего отца, который контролировал буквально каждый ее шаг и заставлял работать на износ, пичкая таблетками.

Свадьба стала триумфом Бритни, которая освободилась от многолетнего контроля и обрела свободу. Пара поженилась 9 июня в Лос-Анджелесе. Платье для невесты создала ее давняя подруга Донателла Версаче. На церемонию пришли друзья Бритни: Мадонна, Пэрис Хилтон, Селена Гомес, Дрю Бэрримор и многие другие.

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Фото: Instagram parishilton
бритни спирс свадьба, бритни спирс, сэм асгари, мадонна, донателла версаче
Фото: Britney Spears/Instagram
бритни спирс свадьба, бритни спирс, сэм асгари, мадонна, донателла версаче
Фото: Britney Spears/Instagram
бритни спирс свадьба, бритни спирс, сэм асгари, мадонна, донателла версаче
Фото: Britney Spears/Instagram
бритни спирс свадьба, бритни спирс, сэм асгари, мадонна, донателла версаче
бритни спирс свадьба, бритни спирс, сэм асгари, мадонна, донателла версаче
бритни спирс свадьба, бритни спирс, сэм асгари, мадонна, донателла версаче
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Примечательно, но на церемонии не было родственников невесты. Родителей, брата и сестру она не пригласила по понятным причинам, но ее сыновья Джейден и Престон не пришли, потому что по их мнению, это "выглядело бы странно", ведь больше никого на церемонии из родственников не было.

Зато в имение пытался прорваться бывший муж Бритни – Джейсон Александр, и едва не сорвал свадьбу. Но вечеринка все равно удалась.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри

Свадьбу креативный директор и дизайнер Симон Порт Жакмюс сыграл уже под конец лета, 27 августа. Модельер сочетался браком со своим давним бойфрендом, владельцем рекламной компании Yoann et Marco, Марко Маэстри.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри

Церемония хоть и была шикарной, с десятками гостей, но получилась очень личной. Жакмюс устроил торжество в деревне Шарлеваль, Франция, где провел свое детство.

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Фото: JACQUEMUS
жакмюс свадьба, симон порт жакмюс, Марко Маэстри
Фото: JACQUEMUS
жакмюс свадьба, симон порт жакмюс, Марко Маэстри
Фото: JACQUEMUS
жакмюс свадьба, симон порт жакмюс, Марко Маэстри
Фото: JACQUEMUS
жакмюс свадьба, симон порт жакмюс, Марко Маэстри
жакмюс свадьба, симон порт жакмюс, Марко Маэстри
жакмюс свадьба, симон порт жакмюс, Марко Маэстри
жакмюс свадьба, симон порт жакмюс, Марко Маэстри

К алтарю его вела его обожаемая бабушка Лилин, которая поддерживала его во всех начинаниях, а свадебный ужин устроили под столетними буками в замке Шато де Бонневаль, куда сам Жакмюс ездил в детстве на велосипеде.

Поприветствовать молодоженов вышли все жители деревни, а на свадьбу съехались знаменитые друзья пары: Дуа Липа, Мика Арганьяраз, Тина Кунаки, Амина Муадди, Жанна Дамас и другие.

Александра Даддарио и Эндрю Форм

Звезда сериалов "Почему женщины убивают" и "Белый Лотос" познакомилась со своим избранником романтично, на улице Нью-Йорка, в 2020 году во время пандемии. Хотя до этого Даддарио и Эндрю Форм, известный и успешный продюсер могли столкнуться десятки раз на премьерах и светских мероприятиях.

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Александра Даддарио и Эндрю Форм устроили свадьбу в Новом Орлеане
Фото: Instagram alexandradaddario

Встретились они случайно, потому что рейсы Даддарио и Форма перенесли и после уже не расставались.

Изначально актриса хотела свадьбу в Италии, чтобы "пить итальянские вина" три дня подряд, но потом остановила свой выбор на романтичном Новом Орлеане.

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Александра Даддарио и Эндрю Форм устроили свадьбу в Новом Орлеане
Фото: Instagram alexandradaddario
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Александра Даддарио и Эндрю Форм устроили свадьбу в Новом Орлеане
Фото: Instagram alexandradaddario

Свадьба прошла в ретро-стиле в Preservation Hall, одном из самых старых зданий Нового Орлеана, а вечеринку устроили в джаз-клубе во Французком квартале.

Лорд Гарри Далмени, босс Sotheby's и Харриет Клэпэм

Британские селебрити решили не отставать от заокеанских, и свадьба лорда Гарри Далмени, 54-летнего главы аукционного дома Sotheby's, прошла по всем английским канонам высшего света в начале августа.

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Лорд Гарри Далмени, босс Sotheby's и Харриет Клэпэм
Фото: Instagram thingsizzyloves

Церемония в родовом замке в Шотландии, волынщики на церемонии, шестиярусный торт, который лорд разрезал огромным тесаком, 300 высокопоставленных гостей, килты и фамильная бриллиантовая тиара на невесте, словом, свадьба вышла на славу.

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Фото: Instagram thingsizzyloves
лорд далмени свадьба, лорд далмени, глава Sotheby's, свадьба в замке
Фото: Instagram thingsizzyloves
лорд далмени свадьба, лорд далмени, глава Sotheby's, свадьба в замке
Фото: Instagram thingsizzyloves
лорд далмени свадьба, лорд далмени, глава Sotheby's, свадьба в замке
Фото: Instagram thingsizzyloves
лорд далмени свадьба, лорд далмени, глава Sotheby's, свадьба в замке
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Лорд Далмени встречался с богатыми наследницами и был женат на видном политике, Кэролайн Даглиш, члене Консервативной партии, но в спутницы жизни себе выбрал Харриет Клэпэм – 33-летнего консультанта по искусству, с которой познакомился на работе.

Британский миллиардер Алан Ховард и шеф-повар Кэролайн Байрон

Как не хороша была свадьба лорда Далмени, но британский миллиардер Алан Ховард, известный своей скрытностью, устроил в июне свадьбу, которая вполне может назваться самой дорогой свадьбой этого лета и этого года.

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Алан Ховард и Кэролайн Байрон
Фото: Getty Images

По слухам, он потратил на нее 10 миллионов фунтов. И только три миллиона ушли на гонорар Леди Гаги, которая выступала на вечеринке.

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Леди Гага на свадьбе Алана Ховарда
Фото: Соцсети
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Леди Гага на свадьбе Алана Ховарда
Фото: Соцсети

59-летний Ховард женился на 33-летней Кэролайн Байрон – известном модном шеф-поваре, владелице компании Simply Caro.

Церемония прошла в Италии, на старинной вилле Ольмо на озере Комо, которую закрыли на месяц, чтобы подготовить к торжеству. Что обошлось счастливому жениху еще в миллион фунтов.

Шарлотта, внучка Руперта Мердока и рэпер Люк Стори

Великий и ужасный Руперт Мердок прославился своим баснословным богатством и своими не менее громкими и разорительными разводами. Только недавно он развелся с супермоделью Джерри Холл, что явно обошлось ему в миллионы фунтов стерлингов.

Но ради внучки Шарлотты, одной из 13 своих внуков и внучек, Руперт отложил хлопоты с разводом и явился в идиллическую английскую деревню, где 21-летняя Шарлотта устроила свадьбу в готическом стиле в начале июля.

Свадьба Шарлотты Фрейд

Гостей собралось немало, прибыли и родители невесты: Элизабет Мердок, которую называют одной из самых влиятельных женщин Великобритании и Мэтью Фрейд – правнук того самого Зигмунда Фрейда.

Свадьба вышла очень английской, и церемония состоялась в маленькой средневековой церкви Святой Марии.