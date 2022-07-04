Внучка медиамагната Руперта Мердока устроила свадьбу в готическом стиле

91-летний миллиардер, который недавно объявил о разводе с супермоделью Джерри Холл, был среди гостей

Медиамагнат и миллиардер Руперт Мердок отложил в сторону свой бракоразводный процесс с Джерри Холл, чтобы посетить свадьбу своей внучки Шарлотты Фрейд. Об этом пишет Daily Mail.

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21-летняя Шарлотта вышла замуж за рэпера Люка Стори. Сама она недавно начала собственную музыкальную карьеру под псевдонимом Тиарли. Церемония прошла в британском Котсуолде, в старинной церкви Святой Марии в городке Берфорд.

[ + – ] Шарлотта Фрейд - внучка Руперта Мердока Фото: The Daily Mail

И в ней сочетались традиционность и готический стиль. Место было выбрано не случайно. Именно здесь невеста росла – у ее матери здесь имение. Там и прошла свадебная вечеринка и прием для гостей.

[ + – ] Церковь Святой Марии, где прошла церемония Фото: The Daily Mail

Шарлотта выбрала классическое свадебное платье от бренда Galia Lahav и дополнила наряд оригинальными атласными туфельками на платформе.

На свадьбе было около 70 гостей, в том числе и мать Шарлотты – Элизабет Мердок, которую называют одной из самых влиятельных женщин Великобритании. Она пошла по стопам отца и занимается медиа. Шарлотта – ее дочь от второго мужа Мэтью Фрейда – правнука знаменитого Зигмунда Фрейда.

[ + – ] Элизабет Мердок - мать невесты и ее третий муж, художник Кит Тайсон Фото: The Daily Mail [ + – ] Руперт Мердок и Элизабет Мердок Фото: The Daily Mail

Отец Шарлотты также присутствовал на церемонии и привез дочь к ступеням церкви на роскошном Bentley Continental с откидным верхом.

[ + – ] Мэтью Фрейд - отец невесты и правнук Зигмунда Фрейда Фото: The Daily Mail [ + – ] Шарлотта Фрейд и ее лучшие туфельки для свадьба Фото: The Daily Mail

Шарлотта рассказывала, что познакомилась с Люком, когда страдала от наркотической зависимости, но он помог ей прийти в норму. А своим подписчикам в соцсетях она признавалась, что мать наняла для нее стилиста, чтобы тот подобрал подходящее свадебное платье. "Она беспокоилась, что я надену платье со слишком большим декольте. Но я на все согласна ради семьи и бесплатного шампанского", — писала девушка.

Напомним, Шарлотта – одна из 13 внуков Рруперта Мердока. Тот, как известно, был женат четыре раза. Всего у него шестеро детей. С последней женой, супермоделью Джерри Холл, бывшей рокера Мика Джаггера, Руперт был женат с 2016 года. Но на днях они объявили о разводе.

Пока неизвестно, сколько получит Джерри, когда будут подписаны все документы. Состояние Мердока составляет более 14 миллиардов фунтов стерлингов. Но юристы пары намекают, что при бракосочетании был подписан "щедрый брачный договор", так что Холл станет очень состоятельной женщиной.

Примечательно, но ее брак с Мердоком стал для нее первым. С Миком Джаггером, от которого она родила четырех детей, они также заключили брак на Бали в 1990 году, но девять лет спустя он был признан недействительным.