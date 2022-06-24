Развод десятилетия: сколько денег получит Джерри Холл после расставания с Рупертом Мердоком

Холл продолжит роскошную жизнь после развода, поскольку бывший муж обеспечит ей безбедное существование.

Как только СМИ сообщили о грядущем разводе 91-летнего медиамагната Руперта Мердока с его четвертой женой, 65-летней бывшей моделью Джерри Холл, как сразу же возник вопрос, во сколько обойдется пожилому миллиардеру новая свобода, пишет Daily Mail.

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По информации издания, Холл "получит щедрую долю" от состояния Мердока в 14 млрд фунтов стерлингов, а также продолжит вести роскошную жизнь, благодаря компенсации.

Пара разводится после шести лет брака, о проблемах в котором информация появилась еще в прошлом году, но самым ярким свидетельством этого стало отсутствие Холл на ежегодной летней вечеринке Мердока в Лондоне на этой неделе. Не было там и части ее семьи.

Сколько именно денег получит Джерри при разводе, на данный момент доподлинно неизвестно. Адвокат Марк Стивенс из фирмы Говарда Кеннеди сказал, что Мердок, вероятно, подписал "довольно щедрый" брачный договор. Он был составлен с "ожиданием того, что Холл не будет вмешиваться в линию преемственности" в бизнес-империи магната.

Скорее всего, женщина получит "десятки милионов", которые будут выплачены ей в виде повседневных расходов.

Тем временем обозреватели не исключают, что между бывшими супругами может разгореться нешуточная битва за недвижимость, которой у них насобиралось за годы брака немало. Например, в 2019 году они приобрели особняк в георгианском стиле за 11,25 млн фунтов стерлингов недалеко от Хенли-на-Темзе в Оксфордшире.

[ + – ] Особняк Мердока и Холл в Оксфордшире Фото: The Daily Mail

Год спустя выяснилось, что они также выкупили Грейт-Тью-Мэнор — "деловое предприятие" в Котсуолдсе, которое было предназначено для реставрационного проекта стоимостью 30 млн фунтов стерлингов. В декабре прошлого года пара потратила 228 млн фунтов стерлингов на ранчо крупного рогатого скота площадью 340 тыс. акров недалеко от Йеллоустонского парка в США.

Другая собственность семьи, которая, как считается, находится в доверительном управлении, включает квартиру в Нью-Йорке стоимостью $50 млн, ранчо в Калифорнии, винодельню стоимостью $30 млн в Лос-Анджелесе и ферму по разведению овец и крупного рогатого скота в Австралии, где родился Мердок. Есть также квартира в Мейфэре (Лондоне).

Джерри Холл заработала состояние на карьере модели, став лицом таких брендов, как косметика Revlon. У нее также были небольшие роли в фильмах, включая "Бэтмена". После разрыва с Миком Джаггером в 1999 году она получила около 18 миллионов фунтов стерлингов.

Что касается Мердока, то когда он развелся с третьей женой Венди Денг в 2014 году, то их "мировое" соглашение, которое, как полагают, включало наличные деньги и активы, в том числе особняк в Китае и квартиру в Нью-Йорке. Но доли в медиа-империи Мердока она не получила, несмотря на рождение двоих дочерей, и их раскол никак не повлиял на правила семейного траста Мердока.

При разводе со второй женой Анной Манн Мердок выплатил ей $1, 7 млрд.

Напомним, почему Джерри Холл называют женщиной всей жизни Мика Джаггера.