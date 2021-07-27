"Муж ужасный, отец отличный". Почему Мик Джаггер потерял главную любовь своей жизни

Семейная жизнь Джерри Холл и Мика Джаггера была бурной, скандальной и яркой, но ни в коем случае не скучной. Модель 20 лет пыталась обуздать любвеобильного супруга, но даже ее терпению пришел конец.

Бессменному фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру 26 июля исполнилось 78 лет. К этому возрасту легендарный музыкант подошел с таким жизненным багажом из славы, романов и скандалов, которого хватит не на одну книгу.

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Отец восьми детей от пяти женщин сейчас живет с 34-летней балериной Мелани Хэмрик, воспитывая с ней 4-летнего сына Деверо. В свое время для многих Джаггер был живым воплощением слогана "секс, наркотики и рок-н-ролл". Женщин брал не смазливой внешностью, а мощнейшей харизмой: по нему сходили с ума самые известные красавицы мира вроде Анджелины Джоли, Карлы Бруни, Умы Турман и даже сестры Елизаветы II принцессы Маргарет.

Однако дольше всех рядом с талантливым, но таким непостоянным артистом смогла продержаться американская модель Джерри Холл – длинноногая блондинка с роскошной фигурой и недюжинным терпением.

[ + – ] В день рождения Мика Джерри поделилась в соцсети совместным снимком

Богата, жестока и влюблена: от Брайана Ферри к Мику Джаггеру

С Миком Джаггером красотку из Техаса, сделавшую успешную модельную карьеру в Париже и зарабатывавшую тысячи долларов за показ, познакомил… ее жених, вокалист группы Roxy Music Брайан Ферри. Конечно, Джерри и раньше знала о Джаггере, но после того, как лично пообщалась с ним (вокалист целый вечер читал ей стихи), красавица-модель поняла, что этот человек – тот, кто ей нужен для счастья.

Джерри не остановила ни любовь Ферри, ни наличие у Джаггера жены и маленького ребенка. Она позвонила супруге артиста, модели Бьянке Перес Масиас и рассказала о его похождениях. Оскорбленная женщина терпеть не стала и подала на развод, попытавшись отсудить у изменщинка круглую сумму. Правда, Мик оказался скрягой: все, что Бьянке удалось из него выбить – это миллион долларов.

Сама же Джерри от Брайана Ферри ушла без зазрения совести. Позже модель говорила, что это оказалось нетрудно, поскольку она была "богата, жестока и влюблена". Кроме того, Джерри Холл выросла в Техасе и всегда руководствовалась местным правилом: "Если ты чего-то хочешь, используй любые возможности получить это".

[ + – ] Мика и Джерри СМИ считали крайне странной парой, называя их "красавицей и чудовищем"

Пара начала жить вместе с 1978 года, и поначалу между Миком и Джерри царила настоящая идиллия. Однако уже довольно скоро Джерри в полной мере прочувствовала, что это такое – жить с рок-звездой. Если раньше за ней следили тысячи глаз, то теперь это были сотни тысяч.

Примерным и любящим Мик был недолго, его очередные измены не заставили себя ждать.

"Я на каждом шагу натыкалась на женщин, которые спали с моим мужчиной!" – признавалась Холл.

По словам гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса, певцу было все равно с кем спать, поскольку среди его партнерш были "и красавицы, и девчонки, страшные, как смертный грех". Однако Джерри оставалась той самой женщиной, которой Джаггер гордился и считал особенной.

[ + – ] Джерри Холл всегда была для Мика Джаггера "особенной" девушкой

О первой измене модель узнала через год, когда супруг отправился на гастроли. В газете она увидела его в объятиях незнакомки и впала в депрессию. Девушка настолько переживала предательство любимого, что отказалась выступать на ответственном показе.

После возвращения из тура Мика ждало бурное выяснение отношений. Он убедил любимую, что фото постановочное, а она – по-прежнему самая главная женщина в его жизни.

Ради свадьбы заставила безумно ревновать

Джаггер осыпал свою возлюбленную украшениями, задаривал дорогими презентами, возил на лучшие курорты. Но при этом совершенно не спешил звать замуж, поскольку боялся, что она, как и Бьянка, позарится на его деньги. На все намеки Джерри на этот счет Мик просто отшучивался.

[ + – ] Джаггер засыпал любимую подарками, но замуж звать не спешил

Относительно спокойная жизнь продолжалась недолго, скоро артист снова пустился во все тяжкие.

В 1982 году СМИ облетела новость о том, что Холл решила бросить рок-идола. Когда Джаггер вернулся с гастролей, он не застал Джерри дома, зато нашел вырезку из газеты о якобы ее романе с миллиардером Робертом Сэнгстером.

Такого поворота музыкант не ожидал. Терять девушку он не хотел и заявил ей, что только ее видит своей опорой и матерью его детей. Джерри поверила ему и вернулась, стараясь не загадывать далеко наперед. После того, как чуть не потерял любимую, Мик немного поутих, и следующие несколько лет в паре воцарилась гармония. В 1984 году появилась на свет их первая дочь Элизабет Скарлетт, а еще через год родился сын Джеймс.

[ + – ] Джерри Холл с дочерью Элизабет Скарлетт

По-прежнему находясь в статусе сожительницы, Джерри уже потеряла надежду на то, что Мик когда-нибудь сделает ей предложение. В 1990 году она отправилась на ужин со старым другом, однако когда Джаггер узнал об этом, то отменил концерт и примчался в ресторан, откуда забрал подругу. Вскоре после этого инцидента он сказал заветные слова. Пара поженилась, спустя 12 лет после начала отношений и через 14 лет после первой встречи. 21 ноября 1990 года Мик Джаггер и Джерри Холл провели неофициальную частную церемонию бракосочетания на Бали.

Неисправимый лжец

Семейный статус не мешал Мику и дальше изменять Джерри Холл направо и налево. Журналисты даже гадали, сколько еще женщин пройдет через постель артиста и как надолго хватит терпения самой Джерри. А она сумела переключиться с измен супруга на детей. Осознав, что любимого не переделать, и что подобные отношения — часть жизни рок-легенды, Джерри научилась закрывать глаза на похождения Мика.

[ + – ] Дети помогли Джерри переключиться с измен мужа на более приятные вещи

В 1992 году Джерри родила третьего ребенка, девочку Джорджию Мэй. Поскольку роды были тяжелыми, Джерри пришлось остаться на некоторое время в больнице. Находясь на лечении, молодая мама случайно увидела статью, где говорилось, что ее благоверный укатил на отдых вместе с моделью и певицей Карлой Бруни. Той самой, которая в будущем станет женой Николя Саркози и первой леди Франции.

[ + – ] Карле Бруни пришлось хорошо постараться, чтобы публика забыла о ее восьмилетней интрижке с Джаггером

Этот роман стал для Холл предпоследней каплей. Она заявила мужу, что уходит. Мик клялся, что бросит Бруни, однако в результате роман продолжался восемь лет. За это время жена музыканта родила ему еще одного сына – Габриэля. Мальчик появился на свет в 1997 году.

В этот же период Джаггеру родила ребенка модель Лучана Морад. Если присутствие Карлы Джерри еще как-то терпела, то появление сына на стороне многодетная мать простить не смогла и, забрав детей, уехала к родителям.

[ + – ] Лучана Морад с сыновьями, старший из которых, Лукас, – от Мика Джаггера

Позже Джерри еще раз сделает попытку сохранить семью, поверив уговорам супруга. Но после того, как он увлекся Умой Турман и Яной Райлич, поняла, что больше терпеть не будет.

В 1999 году пара развелась. Несмотря на то, что таблоиды ожидали бурных разборок и громкого раздела, развод произошел на удивление спокойно и без скандалов. Джерри на все вопросы о Джаггере отвечала журналистам:

"Мик – мужчина не для жизни, а на Рождество. Он отличный папа и ужасный муж, так было и будет всегда"

Позже Джаггер купил дом рядом с особняком бывшей жены в надежде, что частые встречи заставят Холл скучать по семье. Однако надеждам на воссоединение сбыться было не суждено.

В 2015 году Джерри начала встречаться с 84-летним медиамагнатом Руперторм Мердоком, который сделал ей предложение. Говорят, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, пара вполне счастлива. В 2016 году они обвенчались в церкви Сент-Брайд на Fleet Street в Лондоне.

[ + – ] Джерри Холл и Руперт Мэрдок

Спустя годы Мик и Джерри сохранили хорошие отношения и даже встречаются семьями.

[ + – ] Мик Джаггер с Мелани Хэмрик и Джерри Холл с Рупертом Мердоком

Что касается Мика Джаггера, то только в последние годы он остепенился рядом с балериной Мелани. Артист признается, что сейчас его жизнь именно такая, как он всегда мечтал. А жизнь идет своим чередом: на днях уже младший сын музыканта и Джерри Холл Габриэль женился.