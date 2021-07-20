Возлюбленная Мика Джаггера показала 4-летнего сына фронтмена The Rolling Stones (фото)

Мальчик появился на свет в декабре 2016 года и является восьмым ребенком любвеобильного артиста.

Подруга фронтмена The Rolling Stones, 77-летнего Мика Джаггера, 34-летняя балерина на пенсии Мелани Хэмрик в честь своего дня рождения поделилась в Instagram милым семейным снимком, на котором позирует вместе с бойфрендом и их общим ребенком, четырехлетним Деверо.

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На фото она целует Мика, и они положили руки на плечи своего сына.

На снимке Мелани изображена в песочном джемпере и серой юбке-миди, а волосы она собрала в хвост. Мик же предпочел повседневную серую рубашку и бейсболку.

"Чувствуя всю любовь сегодня ❤️", – подписала снимок Мелани и поблагодарила подписчиков за теплые пожелания.

[ + – ] Мелани Хэмрик, Мик Джаггер и их сын Деверо

Молодая женщина очень редко делится кадрами с сыном и Джаггером, однако если такие и появляются в ее профиле, что сразу набирают тысячи лайков и множество комментариев.

Мик Джаггер уже давно утвердился в роди многодетного отца. Деверо Октавиан Бэзил, который появился на свет 8 декабря 2016 года, стал восьмым ребенком артиста. Музыкант никогда не отличался сногсшибательной внешностью и всегда был очень худым, однако женщин он покорял своей бешеной харизмой. Среди тех, с кем ему приписывали роман, были сестра королевы Великобритании принцесса Маргарет, а также будущая супруга экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни.

С годами артист взялся за ум и прекратил менять женщин, как перчатки. Сейчас в его жизни есть только Мелани, с которой он проводит все свое время.

Напомним, Мик Джаггер и другие участники группы The Rolling Stones в прошлом году заявили, что президент США Дональд Трамп нарушил авторские права. По словам музыкантов, Трамп использует песни группы без разрешения.