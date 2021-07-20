Кохана Міка Джаггера показала 4-річного сина фронтмена The Rolling Stones (фото)

Хлопчик з'явився на світ у грудні 2016 року і є восьмою дитиною велелюбного артиста.

Подруга фронтмена The Rolling Stones, 77-річного Міка Джаггера, 34-річна балерина на пенсії Мелані Хемрік на честь свого дня народження поділилася в Instagram милим сімейним знімком, на якому позує разом з бойфрендом і їхньою спільною дитиною, чотирирічним Деверо.

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На фото вона цілує Міка і вони поклали руки на плечі свого сина.

На знімку Мелані зображена в пісочному джемпері і сірій спідниці-міді, а волосся вона зібрала у хвіст. Мік же вважав за краще повсякденну сіру сорочку і бейсболку.

"Відчуваючи всю любов сьогодні❤️", — підписала знімок Мелані і подякувала підписникам за теплі побажання.

[ + – ] Мелані Хемрік, Мік Джаггер та їхій син Деверо

Молода жінка дуже рідко ділиться кадрами із сином і Джаггером, проте якщо такі і з'являються в її профілі, що відразу набирають тисячі лайків і безліч коментарів.

Мік Джаггер уже давно утвердився в ролі багатодітного батька. Деверо Октавіан Безіл, який з'явився на світ 8 грудня 2016 року, став восьмою дитиною артиста. Музикант ніколи не відрізнявся надзвичайною зовнішністю і завжди був дуже худим, однак жінок він підкорював своєю шаленою харизмою. Серед тих, з ким йому приписували роман, були сестра королеви Великобританії принцеса Маргарет, а також майбутня дружина експрезидента Франції Ніколя Саркозі Карла Бруні.

З роками артист взявся за розум і припинив міняти жінок, як рукавички. Наразі в його житті є тільки Мелані, з якою він проводить весь свій час.

Нагадаємо, Мік Джаггер та інші учасники групи The Rolling Stones у минулому році заявили, що президент США Дональд Трамп порушив авторські права. За словами музикантів, Трамп використовує пісні групи без дозволу.