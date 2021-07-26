Сын солиста The Rolling Stones Мика Джаггера женился на светской львице из Швейцарии (фото)

Церемония бракосочетания прошла в Лондоне. Габриэль Джаггер и Анук Винзенрид долгое время скрывали от публики свои отношения, и об их свадьбе свидетельствует единственное фото в Сети.

23-летний Габриэль Джаггер, сын всемирно известного фронтмена группы The Rolling Stones Мика Джаггера, связал себя узами брака, сообщает People.

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Его женой стала швейцарская светская львица Анук Винзенрид. Свадебная церемония состоялась в Лондоне.

Жених по этому случаю нарядился в темно-синий костюм, который он сочетал с не совсем белой бутоньеркой и светло-розовым галстуком. Невеста же предстала в сверкающем, но простом, кремово-белом платье с серебряными серьгами в форме морского конька. Ее волосы были зачесаны назад и частично собраны на макушке.

О счастливом событии свидетельствует одна-единственная фотография, опубликованная в соцсетях. Это неудивительно, поскольку Габриэль и Анук старательно хранили свои отношения в секрете.

[ + – ] Габриэль Джаггер и Анук Винзенрид

На свадьбе присутствовали оба родителя жениха – Мик Джаггер и модель Джерри Холл. Также на церемонию пригласили отчима Габриэля, медиа-магната Руперта Мердока.

[ + – ] Габриэль с отцом Фото: rollingstonesbrasil/instagram

Джаггер познакомился с Винзенрид, когда она работала в Mustique. Пара объявила о своей помолвке в январе 2020 года и была вынуждена дважды откладывать свадьбу из-за пандемии COVID-19.

Родители жениха, Джерри Холл и Мик Джаггер познакомились в 1976 году на вечеринке, и это была любовь с первого взгляда, хотя на тот момент модель была замужем. Пара много раз выясняла отношения и даже на какое-то время расходилась из-за разгульного образа жизни Мика, однако в 1990 году они поженились. Джерри родила мужу двух сыновей и столько же дочек. В 1999 году брак распался.

[ + – ] Джерри Холл с младшим сыном Габриэлем

Ранее мы рассказывали о том, что нынешняя подруга Мика Джаггера, 34-летняя балерина Мелани Хэмрик, опубликовала снимок, на котором показала младшего сына певца.