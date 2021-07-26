Син соліста The Rolling Stones Міка Джаггера одружився зі світською левицею зі Швейцарії (фото)

Церемонія одруження пройшла в Лондоні. Габріель Джаггер та Анук Вінзенрід довгий час приховували від публіки свої стосунки, і про їхнє весілля свідчить єдине фото в мережі.

23-річний Габріель Джаггер, син всесвітньо відомого фронтмена групи The Rolling Stones Міка Джаггера, зв'язав себе узами шлюбу, повідомляє People.

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Його дружиною стала швейцарська світська левиця Анук Вінзенрід. Весільна церемонія відбулася в Лондоні.

Наречений із цієї нагоди вбрався в темно-синій костюм, який він поєднував із не зовсім білою бутоньєркою і світло-рожевою краваткою. Наречена ж постала в блискучій, але простій, кремово-білій сукні зі срібними сережками у формі морського коника. Її волосся було зачесане назад і частково зібране на верхівці.

Про щасливу подію свідчить одна-єдина фотографія, опублікована в соцмережах. Це не дивно, оскільки Габріель та Анук старанно зберігали свої стосунки у секреті.

[ + – ] Габріель Джаггер та Анук Вінзенрід

На весіллі були присутні обоє батьків нареченого — Мік Джаггер і модель Джеррі Холл. Також на церемонію запросили вітчима Габріеля, медіа-магната Руперта Мердока.

[ + – ] Габріель із батьком Фото: rollingstonesbrasil/instagram

Джаггер познайомився з Вінзенрід, коли вона працювала в Mustique. Пара оголосила про свої заручини в січні 2020 року і була змушена двічі відкладати весілля через пандемію COVID-19.

Батьки нареченого, Джеррі Холл і Мік Джаггер познайомилися в 1976 році на вечірці, і це було кохання з першого погляду, хоча на той момент модель була заміжня. Пара багато разів з'ясовувала стосунки і навіть на якийсь час розходилася через розгульний спосіб життя Міка, проте в 1990 році вони одружилися. Джеррі народила чоловікові двох синів і стільки ж дочок. У 1999 році шлюб розпався.

[ + – ] Джеррі Холл із молодшим сином Габріелем

Раніше ми розповідали про те, що нинішня подруга Міка Джаггера, 34-річна балерина Мелані Хемрік, опублікувала знімок, на якому показала молодшого сина співака.