"Чоловік жахливий, батько відмінний". Чому Мік Джаггер втратив головну любов свого життя

Сімейне життя Джеррі Голл і Міка Джаггера було бурхливим, скандальним і яскравим, але в жодному разі не нудним. Модель 20 років намагалася приборкати велелюбного чоловіка, але навіть її терпінню прийшов кінець.

Беззмінному фронтмену The Rolling Stones Міку Джаггеру 26 липня виповнилося 78 років. У такому віці легендарний музикант підійшов із таким життєвим багажем зі слави, романів і скандалів, якого вистачить не на одну книгу.

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Батько восьми дітей від п'яти жінок зараз живе з 34-річною балериною Мелані Гемрік, виховуючи з нею 4-річного сина Деверо. Свого часу для багатьох Джаггер був живим втіленням слогану "секс, наркотики і рок-н-рол". Жінок брав не гарненькою зовнішністю, а найпотужнішою харизмою: через нього сходили з розуму найвідоміші красуні світу на кшталт Анджеліни Джолі, Карли Бруні, Уми Турман і навіть сестри Єлизавети II принцеси Маргарет.

Однак найдовше поряд із талановитим, але таким непостійним артистом змогла протриматися американська модель Джеррі Голл — довгонога блондинка з розкішною фігурою і незвичайним терпінням.

[ + – ] У день народження Міка Джеррі поділилася в соцмережі спільним знімком

Багата, жорстока і закохана: від Браяна Феррі до Міка Джаггера

З Міком Джаггером красуню з Техасу, яка зробила успішну модельну кар'єру в Парижі та заробляла тисячі доларів за показ, познайомив... її наречений, вокаліст групи Roxy Music Браян Феррі. Звичайно, Джеррі й раніше знала про Джаггера, але після того, як особисто поспілкувалася з ним (вокаліст цілий вечір читав їй вірші), красуня-модель зрозуміла, що ця людина — той, хто їй потрібен для щастя.

Джеррі не зупинили ні любов Феррі, ні наявність у Джаггера дружини і маленької дитини. Вона зателефонувала дружині артиста, моделі Б'янці Перес Масіас і розповіла про його пригоди. Ображена жінка терпіти не стала і подала на розлучення, спробувавши відсудити у зрадника кругленьку суму. Щоправда, Мік виявився скнарою: все, що Б'янці вдалося з нього вибити — це мільйон доларів.

Сама ж Джеррі від Браяна Феррі пішла без докорів сумління. Пізніше модель говорила, що це було неважко, оскільки вона була "багата, жорстока і закохана". Крім того, Джеррі Голл виросла в Техасі й завжди керувалася місцевим правилом: "Якщо ти чогось хочеш, використовуй будь-які можливості отримати це".

[ + – ] Міка і Джеррі ЗМІ вважали вкрай дивною парою, називаючи їх "красунею і чудовиськом"

Пара почала жити разом із 1978 року, і спочатку між Міком і Джеррі панувала справжня ідилія. Однак вже досить скоро Джеррі повною мірою відчула, що це таке — жити з рок-зіркою. Якщо раніше за нею стежили тисячі очей, то тепер це були сотні тисяч.

Зразковим і люблячим Мік був недовго, його чергові зради не змусили себе чекати.

"Я на кожному кроці натикалася на жінок, які спали з моїм чоловіком!" — зізнавалася Голл.

За словами гітариста The Rolling Stones Кіта Річардса, співаку було все одно з ким спати, оскільки серед його партнерок були "і красуні, і дівчата, страшні, як смертний гріх". Однак Джеррі залишалася тією самою жінкою, якою Джаггер пишався і вважав особливою.

[ + – ] Джеррі Голл завжди була для Міка Джаггера "особливою" дівчиною

Про першу зраду модель дізналася через рік, коли чоловік вирушив на гастролі. У газеті вона побачила його в обіймах незнайомки і впала в депресію. Дівчина настільки переживала зраду коханого, що відмовилася виступати на відповідальному показі.

Після повернення з туру Міка чекало бурхливе з'ясування стосунків. Він переконав кохану, що фото постановочне, а вона — як і раніше найголовніша жінка в його житті.

Заради весілля змусила шалено ревнувати

Джаггер обсипав свою кохану прикрасами, задаровував дорогими презентами, возив на кращі курорти. Але при цьому абсолютно не поспішав кликати заміж, оскільки боявся, що вона, як і Б'янка, зазіхне на його гроші. На всі натяки Джеррі щодо цього Мік просто віджартовувався.

[ + – ] Джаггер засипав кохану подарунками, але заміж кликати не поспішав

Відносно спокійне життя тривало недовго, скоро артист знову пустився у всі тяжкі.

У 1982 році ЗМІ облетіла новина про те, що Голл вирішила кинути рок-ідола. Коли Джаггер повернувся з гастролей, він не застав Джеррі вдома, зате знайшов вирізку з газети про нібито її роман із мільярдером Робертом Сенгстером.

Такого повороту музикант не очікував. Втрачати дівчину він не хотів і заявив їй, що тільки її бачить своєю опорою і матір'ю його дітей. Джеррі повірила йому і повернулася, намагаючись не загадувати далеко наперед. Після того, як ледве не втратив кохану, Мік трохи вщух, і наступні кілька років у парі запанувала гармонія. У 1984 році з'явилася на світ їхня перша дочка Елізабет Скарлетт, а ще через рік народився син Джеймс.

[ + – ] Джеррі Голл із дочкою Елізабет Скарлетт

Як і раніше перебуваючи в статусі співмешканки, Джеррі вже втратила надію на те, що Мік колись зробить їй пропозицію. У 1990 році вона вирушила на вечерю зі старим другом, однак коли Джаггер дізнався про це, то скасував концерт і примчав до ресторану, звідки забрав подругу. Незабаром після цього інциденту він сказав заповітні слова. Пара одружилася, через 12 років після початку стосунків і через 14 років після першої зустрічі. 21 листопада 1990 року Мік Джаггер і Джеррі Голл провели неофіційну приватну церемонію одруження на Балі.

Невиправний брехун

Сімейний статус не заважав Міку й далі зраджувати Джеррі Холл направо і наліво. Журналісти навіть гадали, скільки ще жінок пройде через ліжко артиста і як надовго вистачить терпіння власне Джері. А вона зуміла перемкнутися зі зрад чоловіка на дітей. Усвідомивши, що коханого не переробити, і що подібні стосунки — частина життя рок-легенди, Джеррі навчилася закривати очі на пригоди Міка.

[ + – ] Діти допомогли Джеррі переключитися зі зрад чоловіка на більш приємні речі

У 1992 році Джері народила третю дитину, дівчинку Джорджію Мей. Оскільки пологи були важкими, Джеррі довелося залишитися на деякий час у лікарні. Перебуваючи на лікуванні, молода мама випадково побачила статтю, де йшлося, що її благовірний поїхав на відпочинок разом із моделлю і співачкою Карлою Бруні. Тієї самою, яка в майбутньому стане дружиною Ніколя Саркозі та першою леді Франції.

[ + – ] Карлі Бруні довелося добре постаратися, щоб публіка забула про її восьмирічну інтрижку з Джаггером

Цей роман став для Голл передостанньою краплею. Вона заявила чоловікові, що йде. Мік клявся, що кине Бруні, проте зрештою роман тривав вісім років. За цей час дружина музиканта народила йому ще одного сина — Габріеля. Хлопчик з'явився на світ у 1997 році.

У цей же період Джаггеру народила дитину модель Лучіана Морад. Якщо присутність Карли Джеррі ще якось терпіла, то появу сина на стороні багатодітна мати пробачити не змогла і, забравши дітей, поїхала до батьків.

[ + – ] Лучіана Морад із синами, старший з яких, Лукас, — від Міка Джаггера

Пізніше Джеррі ще раз зробить спробу зберегти сім'ю, повіривши домовленостям чоловіка. Але після того, як він захопився Умою Турман і Яною Райліч, зрозуміла, що більше терпіти не буде.

У 1999 році пара розлучилася. Незважаючи на те, що таблоїди очікували бурхливих розбирань і гучного розділу, розлучення сталося на диво спокійним і без скандалів. Джеррі на всі питання про Джаггера відповідала журналістам:

"Мік — чоловік не для життя, а на Різдво. Він відмінний тато і жахливий чоловік, так було і буде завжди".

Пізніше Джаггер купив будинок поруч із маєтком колишньої дружини в надії, що часті зустрічі змусять Голл нудьгувати за родиною. Однак надіям на возз'єднання збутися не судилося.

У 2015 році Джері почала зустрічатися з 84-річним медіа-магнатом Руперторм Мердоком, який зробив їй пропозицію. Кажуть, незважаючи на 30-річну різницю у віці, пара цілком щаслива. У 2016 році вони повінчалися в церкві Сент-Брайд на Fleet Street у Лондоні.

[ + – ] Джеррі Голл і Руперт Мердок

Через роки Мік і Джеррі зберегли хороші стосунки і навіть зустрічаються сім'ями.

[ + – ] Мік Джаггер із Мелані Гемрік і Джеррі Голл із Рупертом Мердоком

Що стосується Міка Джаггера, то тільки в останні роки він став розсудливим поруч із балериною Мелані. Артист зізнається, що зараз його життя саме таке, про яке він завжди мріяв. А життя йде собі: днями вже молодший син музиканта і Джеррі Голл Габріель одружився.